Colunistas Jair Bolsonaro garante: “para mim, a hidroxicloroquina funcionou”

Por Flavio Pereira | 16 de julho de 2020

Presidente Jair Bolsonaro fez a declaração ontem no pátio do Palácio da Alvorada. (Foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro faz uma nova declaração que certamente vai irritar defensores dos interesses econômicos ou ideológicos que criticam o tratamento precoce de pacientes do Covid-19, à base da hidroxicloroquina.

“Graças a Deus, estou muito bem. Eu fui medicado desde o inicio com a hidroxicloroquina. Houve uma recomendação médica para isso. Senti melhora no dia seguinte. Sabemos que não tem nenhuma comprovação cientifica, mas deu certo comigo. Mas não existe nenhum medicamento no mundo que tenha comprovação cientifica constatada. Mas deu certo comigo, deu certo com muita gente. Muitos médicos dizem que a hidroxicloroquina funciona. Não estou fazendo nenhuma campanha, afinal de contas o custo e baratíssimo. E talvez por causa disso é que têm muitas pessoas contra. E outras, parece que é por questão de ideologia. Mas para mim, está dando certo. Mas eu não recomendo nada. Recomendo que procure seu médico e fale com ele. O meu médico recomendou. A história vai dizer quem estava certo no futuro, e a quem cabe qualquer responsabilidade sobre parte das mortes.”

Ministério da saúde deixa médicos à vontade

O Ministério da Saúde emitiu aviso indicando que o uso dos medicamentos é de livre opção na relação de médicos e pacientes. Além disto, está fornecendo os remédios para tratamento precoce do Covid-19 em todo o País.

Simers alerta: médico tem autonomia para prescrever tratamento

Preocupado com uma possível pressão de governantes sobre profissionais da saúde, o Simers (Sindicato Médico do RS) deu início a uma campanha publicitária para alertar gestores e médicos que cabe ao médico dizer que tipo de tratamento deve ser administrado ao paciente.

GHC adota opção do tratamento precoce contra o Covid-19

O tratamento precoce do Covid-19, com uso da hidroxicloroquina, recomendado em TAC (Termo de Ajuste de Conduta) que o Ministério Público Federal já vem realizando com dezenas de prefeituras gaúchas, também será adotado espontaneamente pelo maior grupo hospitalar do Sul do País. O presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, confirma que “assim que chegarem os medicamentos, iniciaremos o tratamento precoce do Covid-19”, frisando que “há uma orientação no sentido de que realmente passemos a usar os medicamentos em casos de tratamentos precoces, sempre que na triagem o médico considerar isto adequado e o paciente consinta.”

No Rio Grande do Sul, 2021 projeta déficit de R$ 7,9 bi

O Legislativo gaúcho aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias que projeta o orçamento do Estado para 2021. O texto aprovado prevê déficit de R$ 7,9 bilhões no próximo ano, e um acordo pelo qual os Poderes Legislativo, Judiciário além do Ministério Público e Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul concordaram em congelar seus orçamentos em relação aos valores deste ano.

