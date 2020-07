Colunistas ‘Santinho’ virtual

Por Leandro Mazzini | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Facebook não perde tempo nem dinheiro. (Foto: Reprodução)

O Facebook não perde tempo nem dinheiro. Diante da pandemia – com restrições de aglomerações, de circulação e indicativos de que as eleições no Brasil serão focadas nas redes sociais – a plataforma já orienta usuários possíveis candidatos a pedirem autorização para veiculação de banners e anúncios político-eleitorais no portal, conforme a legislação permite. Vale lembrar que parte da vitória de Jair Bolsonaro em 2018 é atribuída às postagens em várias redes sociais – mas algumas delas, hoje, sob investigação da Justiça.

Vai dar samba

Brasileiro se reinventa na crise. Aguardem: com experiência futura de Carnaval 2021 no meio do ano, a partir de 2022 teremos a folia em fevereiro e julho. Há demanda forte.

Dilma & Elza

Para quem quiser matar saudade de suas palestras, e ex-presidente Dilma Rousseff está confirmada na live do Festival do Conhecimento, da UFRJ. A diva Elza Soares também.

Falta o foguetório

A batalha político-ideológica é tão latente que aliados de Bolsonaro vão inaugurar hoje outdoor de apoio ao presidente, em Vitória (ES), com sua foto e palavras de ordem.

Neutralidade escolar

No município de Cristino Castro (PI), foi aprovada uma lei que institui as cores azul e branco no uniforme escolar da rede pública local. É para evitar que futuros prefeitos – e tem muito alcaide que faz isso Brasil adentro – usem as cores dos partidos nas camisas da garotada que vai para a sala de aula. Em tempo: na cidade, a prefeitura é do PSB.

MERCADO

Casa-Gourmet

O isolamento imposto pelo Covid-19 mudou o perfil do consumidor e demanda por imóveis residenciais. O portal Imovelweb constatou em pesquisa o aumento da busca por imóveis com varanda gourmet – cresceu 163% em relação a junho do ano passado.

Verde caseiro

Outro quesito muito requerido pelos compradores é a área verde. Comparando junho de 2020 ao mesmo mês passado, houve crescimento de 200% na busca. A opção por compra em alta também. Em março, 41% dos usuários buscavam por imóveis à venda; e em junho subiu para 55%.

Pandemia trabalhista

Os motoboys, com trabalho de sobra, estão conseguindo vitórias na Justiça sobre vinculação trabalhista com os aplicativos. São muitas Brasil adentro. Numa recente, o TRT da 3ª Região (MG) reconheceu relação de emprego entre entregador e o iFood.

Vergonha Air

Uma ex-comissária de bordo ganhou ação de indenização no valor de R$ 15 mil. Ela foi demitida porque estava acima do peso, contrariando regras da companhia. A maldade pesou no malhete contra a empresa. Na sentença da juíza Yara souto, da 8ª Vara do Trabalho de Guarulhos (SP), a magistrada lembrou que a Lei proíbe essa discriminação para efeitos de emprego e promoção. O nome da aérea não foi divulgado.

Cidadania

Seu Jorge vai cantar para uma enfermeira, numa homenagem que vai ao ar amanhã no intervalo do Altas Horas, da TV Globo. É uma iniciativa do Mercado Livre, batizada de “Frente a Frente: Um artista cantando para um herói”, no qual artistas farão homenagens a um profissional da saúde na linha de frente contra o Covid-19. Será uma série de 10 shows – três deles no Brasil.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas