Flávio Pereira Jair Bolsonaro: “Não gostei do reajuste no preço dos combustiveis anunciado pela Petrobras”.

Por Flavio Pereira | 14 de março de 2022

Presidente Jair Bolsonaro critica precipitação da Petrobras no anúncio do aumento nos preços dos combustíveis. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro deixou claro que não gostou da precipitação da Petrobras em anunciar um reajuste elevado dos preços dos combustíveis, na véspera da sanção do projeto aprovado pelo Congresso, trazendo alterações na tributação sobre os combustíveis para tentar aliviar a alta de preços. “Não estou satisfeito com o reajuste, mas não vou interferir no mercado”, afirmou o presidente. Porém, comentou:

“Eu tenho uma política de não interferir. Sabemos das obrigações legais da Petrobras e, para mim, particularmente falando, é um lucro absurdo que a Petrobras tem num momento atípico no mundo. Então, não é uma questão apenas interna nossa”.

Gasolina pelo mundo

De acordo com levantamento tomando por base os dados do Global Petrol Prices, a média de preço da gasolina no mundo em 2022 é de US$ 1,29 por litro (1,29 dólar americano, o que equivale, em conversão direta, a R$ 6,51). No Brasil, o valor médio do combustível é de US$ 1,28, que equivale a aproximadamente R$ 6,46: no país, portanto, a gasolina custa menos que a média global. Segundo esses dados, os valores estavam cotados na China a US$ 1,36 (R$ 6,86), África do Sul US$ 1,38 (R$ 6,96) Canadá a US$ 1,48 (R$ 7,47) , Índia US$ 1,33 (R$ 6,71) , Japão US$ 1,47 (R$ 7,42), França US$ 2,09 (R$ 10,55) Alemanha US$ 2,18 (R$ 10,73) Reino Unido US$ 1,93 (R$ 11,00) e Itália US$ 2,16 (R$ 10,90).

Filiação de Eduardo Leite ao PSD será definida hoje

A filiação do governador Eduardo Leite ao PSD, partido pelo qual será lançado candidato à presidência da República, deverá acontecer esta semana. O acerto dos detalhes será feito nesta segunda-feira durante reunião em São Paulo entre o governador gaúcho e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A filiação ao PSD da jornalista Ana Amélia, que disputará a cadeira ao senado pelo partido, já está confirmada para quarta-feira pela manhã, em Porto Alegre.

Padilha comenta o impasse Alceu x Gabriel

O ex-ministro da Casa Civil Eliseu Padilha, aparentemente retirado da linha de frente das articulações políticas, está atualizado com os cenários regional e nacional. Ele conversou no final de semana com o colunista. Sobre o impasse surgido no MDB com o congestionamento das pré-candidaturas ao governo gaúcho dos deputados Alceu Moreira e Gabriel Souza, ambos oriundos da sua escola política, Padilha comentou:

“Os dois – Alceu e Gabriel – são frutos de uma mesma escola política. Eles encontrarão uma forma em que o partido saia ganhando.”

Mourão alerta: “PT no poder trará retrocessos”

O vice-presidente Hamilton Mourão, recém filiado ao Republicanos, pelo qual poderá ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, resolveu explicar melhor uma declaração de que “as Forças Armadas respeitarão eventual vitória do ex-presidente petista nas eleições deste ano”. Mourão deixa claro que rejeita qualquer tipo de aproximação com o ex-presidente Lula (PT).

“Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT, desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos.”

O candidato que não pode ganhar

Do jornalista José Roberto Guzzo:

“Mesmo que Bolsonaro tenha 99% dos votos, as classes intelectuais, os meios de comunicação em peso e aquilo que se apresenta como o ‘campo progressista’ vão dizer que o resultado não vale. Também não parece possível, até agora, acusar o presidente e o seu governo de corrupção – o remédio clássico para se combater candidaturas à reeleição. Em três anos e três meses, ainda não apareceu nenhuma denúncia de roubalheira que tenha ficado minimamente de pé contra Bolsonaro ou algum de seus ministros.”

