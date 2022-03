Flávio Pereira Justiça libera e absolve o ex-governador Claudio Cabral, Aécio e o amigo de Zé Dirceu

Por Flavio Pereira | 12 de março de 2022

Sérgio Cabral e Aécio Neves terminam a semana recebendo presentes da Justiça. (Foto: Reprodução)

Aproveitando o momento de distração quando o Brasil inteiro comentava o aumento nos preços dos combustíveis, a justiça fez a festa de notórios acusados de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, dentre outros.

Aécio Neves, o sortudo

O ex-senador e atual deputado federal Aécio Neves tem motivos para se ufanar pelos amigos que possui no circulo do poder. Agora, o juiz Federal Ali Mazloum, da 7ª vara Criminal de SP, absolveu Aécio Neves da acusação de supostamente ter recebido R$ 2 milhões de propina da J&F. A denúncia foi oferecida pelo então Procurador Geral da Republica, Rodrigo Janot. A decisão também absolve a irmã de Aécio, Andrea Neves, o ex-assessor parlamentar Mendherson Souza Lima e o primo do parlamentar, Frederico Pacheco de Medeiros.

Sérgio Cabral, condenado a mais de 200 anos, volta para casa

Oficialmente, as condenações do ex-governador Sérgio Cabral já teriam ultrapassado a 260 anos. Mas na vida real, a história é outra. A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, determinar a substituição da prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral por domiciliar. Nos termos do voto da relatora, desembargadora federal Simone Schreiber, ele deverá cumprir também as medidas cautelares de uso de monitoramento eletrônico e proibição de contato com investigados e réus da Operação Lava Jato.

Fernando Moura, operador de Zé Dirceu

Outro caso decidido esta semana, beneficia Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura, apontado como lobista e operador do ex-ministro do ex-ministro José Dirceu (Casa Civil/Governo Lula). A famosa Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tirar a tornozeleira eletrônica do empresário. Antes de ser condenado na Operação Lava Jato a 12 anos e seis meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Fernando Moura chegou a fechar delação premiada com o Ministério Público Federal, mas perdeu os benefícios do acordo após surpreendentemente furar o acordo, mudar de ideia e apresentar versões conflitantes à Justiça.

Desembargador Carioni: “Juízes não têm por função criar leis, nem administrar”

O desembargador Fernando Carioni, que entregou quinta-feira o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na sua despedida, fez alguns apontamentos importantes, ensinando o básico a alguns magistrados ativistas:

“Juízes não têm por função criar leis nem políticas publicas. Muito menos administrar a economia, a saúde, a educação e a segurança pública. Fazer leis, poder legislativo. Administrar, poder executivo. São funções de autoridades eleitas pelo povo. Juízes não são eleitos. Quando eles usurpam a função das autoridades eleitas, estão na verdade fraudando a democracia representativa e o voto popular.”

PSD quer Ana Amélia no Senado

A jornalista Ana Amélia deverá concorrer ao Senado nas eleições deste ano. Fonte do comando nacional do PSD confirmou que Ana Amélia assina ficha no próximo dia 16, às 9h30min, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

