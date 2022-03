Flávio Pereira Com filiação ao PL, agora Onyx Lorenzoni e Jair Bolsonaro estão no mesmo partido

Por Flavio Pereira | 11 de março de 2022

Pré-candidato ao Palaáio Piratini, Onyx Lorenzoni assina ficha no PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Divulgação/PL)

O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni assinou a ficha de filiação ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. O ato aconteceu ontem em Brasília e contou com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do presidente do partido no Rio Grande do Sul, o deputado federal Giovani Cherini. Onyx conversou ontem à noite com o colunista e lembrou que “eu fui do PL de 12987 até 1997, quando fui para o PFL. Agora, estou retornando, portanto, ao PL”. Saudado como pré-candidato ao governo gaúcho, Onyx confirmou o deputado Giovani Cherini como coordenador geral da campanha.

Lançamento da pré-candidatura dia 22

Onyx Lorenzoni confirmou que dia 22 acontecerá em Porto Alegre o lançamento da sua pré-candidatura ao Palácio Piratini e o ato de filiação de deputados federais, estaduais e lideranças de todo o estado. Será no auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa. Há uma expectativa de que, até o encerramento da janela partidária, o PL passe a um total de 6 deputados federais e 6 deputados estaduais.

Mais um anúncio positivo do CAGED: 4,1 milhões de empregos

Onyx Lorenzoni fez ontem o último anúncio do saldo de novas vagas de emprego do novo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), antes de deixar o Ministério do Trabalho e Previdência Social no final do mês.

O presidente Jair Bolsonaro replicou em suas redes sociais o saldo positivo anunciado por Onyx:

“4,1 MILHÕES DE EMPREGOS: o saldo positivo de novas vagas desde julho de 2020 reforça a retomada de nossa economia após o grande baque que o mundo todo sofreu com a pandemia. O Novo CAGED de janeiro de 2022 registra saldo de 155.178 postos de trabalho (+3,8% em relação a janeiro de 2021)”, afirmou Bolsonaro.

O CAGED de janeiro de 2022 registra saldo de 155.178 postos de trabalho (+3,8% em relação a jan/21).

Apesar da oposição, Senado aprova projeto que segura preço dos combustíveis

A oposição, com respaldo da imprensa engajada no projeto de enfraquecer o governo federal, tentou atrasar ao máximo, mas o Senado aprovou, ontem, o projeto (PL 1472 de 2021) que cria uma conta de estabilização para os preços de combustíveis por 61 a 8 votos. Trata-se da CEP (Conta de Estabilização de Preços de Combustíveis), que funcionará como um colchão para conter mudanças nos preços.

No mesmo texto será ampliado o auxílio-gás para 11 milhões de famílias e criado um auxílio-gasolina para motoristas com renda até 3 salários mínimos. Agora, o projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde a oposição vai tentar, a todo custo, obstruir sua votação, no vale-tudo para desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que à custa do sofrimento dos consumidores brasileiros, à mercê do aumento do preço internacional dos derivados do petróleo.

