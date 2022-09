Flávio Pereira Jair Bolsonaro: “Nossa vitória vai desmoralizar os institutos de pesquisa, como fizemos em 2018”

Por Flavio Pereira | 26 de setembro de 2022

Esquerda reage à ofensiva de Jair Bolsonaro comparando seu apoio popular com números das pesquisas. (Foto: Reprodução Vídeo)

O chamado consórcio, responsável pela avalanche de notícias falsas destinadas a desqualificar o governo federal e a imagem de Jair Bolsonaro, agora reage à estratégia de campanha da última semana, que pretende mostrar ao eleitor a incoerência entre as pesquisas eleitorais e a multidão de pessoas que participa voluntariamente dos comícios do presidente, candidato à reeleição. Para o consórcio da mídia e os estrategistas das pesquisas, temendo que se repita a desmoralização ocorrida em 2018, “Bolsonaro faz ofensiva para desacreditar pesquisas”. Os fatos falam por si: os próprios institutos caminham para um descrédito, insistem em repetir uma verdade que não sintoniza com a realidade das ruas. Apontam na liderança um candidato retirado da prisão como parte de uma estratégia que reuniu nomes poderosos do País, e que diante da sua má fama, não consegue reunir público, salvo militância paga. Com base nestas imagens dos eventos públicos onde reúne multidões, Jair Bolsonaro continua afirmando que, contrariando algumas pesquisas, tal como aconteceu em 2018, “venceremos, e desta vez será no primeiro turno”.

Ciro Nogueira: vitória em 2/3 dos municípios

O chefe da Casa civil da presidência da República, senador Ciro Nogueira vem avaliando o desempenho dos candidatos em todo o país e conclui:

– O presidente Bolsonaro vai GANHAR em 2/3 dos estados. As empresas de pesquisas que o colocam empatado no Sul, perdendo no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte serão totalmente desmoralizadas.

Bolsonaro rebate Lula: “Educação refinada é viajar com amante no avião presidencial?”

Mais uma fala do ex-presidiário Lula, incensado pelas redações de esquerda, ofende aos cidadãos do interior. Na tentativa de rebaixar Jair Bolsonaro, Lula disse em entrevista ao SBT: Bolsonaro, você sabe que é meio ‘ignorantão’, meio chucro, fala palavrão. Um pouco ignorante, aquele jeitão bruto dele, jeitão de capiau, do interior de São Paulo, bem ignorante mesmo. Tem gente que acha que é bonito ser ignorante, mas não é. O bonito é ser educado, um cara refinado, como eu”. Bolsonaro rebateu a fala do ex-presidiário:

-Ele disse que o bonito é ter a educação refinada que ele tem. Ora, meu Deus, qual educação que esse cara tem, é de mijar na ONU, é de viajar no avião presidencial com suas amantes, é essa a educação que ele tem. É fazer discurso político em cima do caixão da esposa, é não falar nada do patrimônio enorme que ele tem e agora, sendo cobrado pela nossa Receita Federal em R$ 14 milhões de impostos sonegados”, disse Bolsonaro.

Cerceamento da liberdade de imprensa está chegando ao Brasil

O cerceamento da liberdade de blogs, e jornalistas que não batem palmas para a esquerda, e mais recentemente, as ameaças à rádio e TV Jovem Pan, lembram a escala crescente que levou às ditaduras de países como Venezuela, Cuba e mais recentemente a Argentina. Na Nicarágua, o tirano Daniel Ortega, aliado das esquerdas, para demarcar o tamanho do seu poder e mostrar quem manda no seu pequeno reino, fechou o canal da CNN local. Lula é um dos mais ativos defensores do companheiro Ortega.

A revista Oeste compilou um cronograma sinistro, que começa a ser comparado com o que acontece no Brasil. Em janeiro de 2021, depois dos sucessivos ataques a veículos de comunicação ocorridos durante o governo de Hugo Chávez, a pretexto de promover uma regulação dos meios de comunicação, Nicolás Maduro tirou do ar o canal de streaming VPItv, o único que costumava transmitir eventos oposicionistas. O ditador em gestação também condenou à morte os sites independentes Efecto Cocuyo, Tal Cual, El Pitazo e Caraota Digital, além do jornal Panorama, de Maracaibo. Em Cuba, faz mais de 60 anos que existe um único jornal: o Granma, um Diário Oficial piorado. Em novembro de 2021, nove homens encapuzados lançaram coquetéis molotov contra o prédio do jornal El Clarín, em Buenos Aires.

Aqui, o ex-presidiário Lula promete claramente que, se tiver oportunidade, vai fazer uma “regulação” dos meios de comunicação no Brasil.

Candidatos do PTB ameaçam denunciar ao MPE distribuição do Fundo Eleitoral

Uma nota assinada por candidatos e dirigentes municipais do PTB gaúcho critica a distribuição de recursos para a campanha eleitoral pela direção estadual do partido. A nota denuncia que alguns candidatos receberam até agora, R$ 1,5 milhão do Fundo Eleitoral, enquanto que para outros candidatos o partido destinou apenas R$ 3.500,00. Os signatários do documento prometem denunciar o fato ao Ministério Público Eleitoral para que seja investigada a suspeita do uso de “laranjas” para desviar recursos do Fundo eleitoral.

