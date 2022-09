Flávio Pereira Bolsonaro: “somos maioria neste país, e vamos ganhar no primeiro turno”

Em Divinópolis, uma multidão foi assistir ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução de vídeo)

O presidente Jair Bolsonaro mostrou ontem em Divinópolis (MG), diante de uma multidão, o otimismo e convicção de que poderá ser reeleito ainda no primeiro turno. O presidente, sem mencionar diretamente o Judiciário, disse que um poder “que não é o Executivo” ameaça a liberdade da população”, acrescentando que “o Brasil é um país livre. Vocês sabem que vocês estão tendo cada dia mais a sua liberdade ameaçada por um outro poder que não é o Poder Executivo e nós sabemos que devemos botar um ponto final nesse abuso que existe por parte de um outro poder”, disse. Lembrando as manifestações de apoio que tem encontrado em todo o país, Bolsonaro disse que “este público, o verdadeiro Data Povo, me deixam confiantes de que somos maioria no país, e vamos ganhar no primeiro turno”.

Ciro diz que “Lula virou um corruptor sem limites”

Candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT) irritou-se ontem com as pressões que o PT vem fazendo junto a ao seu partido, para forçá-lo a desistir e anunciar apoio ao ex-presidiário. Ciro disse que vai até o fim, e afirmou que integrantes do PT são “nazistas”. Em sabatina realizada pelo jornal “Correio Braziliense”, Ciro, que já foi aliado dos petistas, definiu como vê o atual cenário: “Me sinto como um cara objeto de extermínio. Eles não querem me derrotar, querem me exterminar. Eu, com quase 40 anos de ajuda com esses vagabundos. Não têm respeito nem pudor. São nazistas mesmo, e ficam acusando o Bolsonaro de fascista, que é também. O sistema político quer ver o satanás, mas não quer me ver na presidência”. O poder corruptor do Lula é uma coisa que não tem limite, ficou uma pessoa que não conheço mais. Um cara que tenho uma amizade respeitosa há 30, 40 anos, mas virou um corruptor sem reserva nem limite”.

TSE diante do dilema: Vedações da lei eleitoral só valem para Bolsonaro?

A cantora Maria Gadú realizou um show em São José dos Campos, pago com recursos públicos. Porém, durante a apresentação, fez reiterada propaganda eleitoral para o ex-presidiário Lula. Seguindo parece da procuradoria jurídica, a prefeitura de São José dos Campos reteve o pagamento da artista, para evitar problemas com a lei eleitoral. A legislação eleitoral veda manifestações de apoio politico em eventos financiados com recursos públicos. Agora, solidários com a cantora, colegas que também apoiam o candidato do PT, ingressaram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, acusando o governo Bolsonaro de suposta perseguição política contra artistas. Os advogados do grupo agora criam a narrativa de que medidas como bloqueio do valor são atos de intimidação e constrangimento. Caso o TSE libere propaganda eleitoral em eventos custeados com recursos públicos, por coerência terá de levantar a censura imposta às imagens do presidente Jair Bolsonaro nas comemorações do Bicentenário da Independência, nos funerais da Rainha Elizabeth em Londres, e na assembleia Geral da ONU.

Big Data mostra Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite no segundo turno

O Instituto Real Big Data, do Grupo Record repetiu ontem o que rigorosamente todas as pesquisas têm indicado no Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) devem disputar o segundo turno. A pesquisa também mostra que Edegar Pretto (PT) continua estagnado na terceira posição, sinalizando que está perdendo os votos do eleitor da esquerda, para o ex-governador Eduardo Leite.

