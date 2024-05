Colunistas Lula vem a Santa Maria para conferir a tragédia causada pelas enchentes

Por Flavio Pereira | 2 de maio de 2024

Governador Eduardo Leite falou ontem diretamente do Gabinete instalado no Palácio Piratini para gerenciar atendimento aos atingidos pelas enchentes. (Foto: Reprodução de vídeo)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente Lula vem nesta quinta-feira ao Estado para verificar pessoalmente as necessidades de apoio nas áreas atingidas por enchentes. O governador Eduardo Leite falou pelo telefone com o presidente Lula ontem à tarde pedindo ajuda imediata de especialistas e equipamentos para salvamentos em situações de risco. Sugeriu que o Governo Federal assuma liderança desse processo, tendo em vista que o governador não poderia dar instruções, por exemplo, para os militares das Forças Armadas. Segundo o ministro da Secom Paulo Pimenta, se as condições climáticas permitirem, o presidente chegará em Santa Maria por volta das 9 horas. A comitiva chegará no início da manhã ao Estado, e terá o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e os ministros da Defesa, dos Transportes, do Desenvolvimento Regional, e o Comandante do Exército, dentre outros.

Vinda do presidente vai mobilizar efetivos da segurança pública

Em uma manifestação anterior à conversa com Lula, o governador Eduardo Leite havia sugerido nas redes sociais que não seria oportuna a vinda agora do presidente ao estado, justificando que isso exigiria a mobilização de efetivos das áreas de segurança no dispositivo de proteção, cujo emprego seria mais útil nas operações de atendimento aos atingidos pelas enchentes.

Descentralização do gerenciamento da crise

O governador Eduardo Leite descentralizou as ações do Estado, designando o vice Gabriel Souza para coordenar as providencias com uma base em Santa Cruz do Sul, o chefe da Casa Civil Artur Lemos para gerenciar as ações do governo na região da Serra, a partir de Bento Gonçalves e o seu chefe de gabinete, coronel Euclides, para gerenciar o escritório montado em São Sebastião do Caí. Com base em informações técnicas, ele projeta, em comentário na sua rede social do X, que “o evento atual será o maior desastre climático que o nosso Estado já enfrentou. Infelizmente, será maior que o do ano passado. Estamos vivendo um momento muito crítico no Estado. Lamento profundamente as 10 mortes registradas até agora. Esse número tende a aumentar”.

PEC das tragédias terá rápida tramitação na Câmara

Ontem, o deputado federal Bibo Nunes (PL) informou à coluna que o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) determinou a rápida instalação da comissão especial para análise da PEC 44, que altera o artigo 166 da Constituição Federal para permitir o emendamento em reserva, de 5% para o uso em catástrofes e emergências naturais. A medida, explica Bibo, poderá permitir a reserva de 5% de todos os recursos previstos em emendas parlamentares para uso imediato em caso de emergências e catástrofes. A PEC permite aos parlamentares enviarem recursos para tragédias, imediatamente. A PEC teve apoio de todos os partidos na Câmara.

Deputado Ronaldo Nogueira: “Modernização trabalhista continua gerando mais empregos”

O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, saudou ontem que nos primeiros 3 meses desse ano foram gerados 720 mil empregos, 34% a mais do que o mesmo período do ano passado. Desde 2023, já foram 2 milhões e 190 mil novos empregos com carteira assinada. O balanço positivo da geração de empregos motivou o ex-ministro do Trabalho, deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) a comentar: “O Brasil criou 719 MIL VAGAS com carteira assinada e direitos garantidos no 1º trimestre de 2024. Isso é 33,9% maior do que no mesmo período do ano passado. Desde a modernização trabalhista, por sinal criticada pelo PT, os dados do CAGED registram saldo positivo”.

Lula pede votos para Boulos em evento oficial. Ele pode?

“Eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula (…) tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo”, discursou Lula no ato pelo Dia do Trabalhador em São Paulo realizado com estrutura paga pelo Governo Federal.

Deltan alerta Justiça Eleitoral para fala de Lula

Após o discurso de Lula no evento comemorativo ao Dia do Trabalhador, pedindo explicitamente votos para um candidato a prefeito de São Paulo, o ex-procurador chefe da Lava-Jato Deltan Dallagnol, deputado federal mais votado do Paraná – 344 mil votos – e cassado pelo TSE, comentou: “O TSE condenou Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos por ter utilizado estrutura do Planalto para divulgar o encontro com os embaixadores, onde Bolsonaro fez críticas às urnas eletrônicas A situação aqui é idêntica: Lula utilizou estrutura do Planalto para pedir explicitamente votos a Boulos, de maneira ilegal e em clara campanha antecipada. Lula usou a máquina pública para divulgar o evento e o discurso na comunicação oficial do governo federal, que depois derrubou os vídeos quando percebeu a trapalhada. Lula e Boulos serão condenados pelo TSE à inelegibilidade por 8 anos?”.

