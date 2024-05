Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 2 de maio de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cooperação necessária

O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Adolfo Brito (PP), segue coordenando os trabalhos da Casa em cooperação com o Executivo estadual e demais órgãos públicos para dar celeridade aos trabalhos de resgate e apoio às vítimas das fortes chuvas que vêm atingindo o RS. O Parlamento está auxiliando na realização de contatos com lideranças de diferentes regiões, mantendo canais de comunicação com os prefeitos dos municípios mais impactados pelos eventos climáticos. Brito segue articulando também a realização de um sobrevoo dos locais impactados, quando possível, além de uma reunião para dialogar sobre a busca de auxílios destinados às obras públicas e ajuda às comunidades.

Contra a privatização

A Assembleia gaúcha instalará na próxima segunda-feira a Frente Parlamentar contra a privatização da Trensurb. O colegiado, proposto e presidido por Luciana Genro (PSOL), deve atuar em apoio aos movimentos que pedem pela manutenção da empresa enquanto estatal, além de pressionar pela retirada da companhia do Plano Nacional de Desestatização, já prometida pelo governo, mas que, até o momento, não foi concretizada. “É imprescindível a manutenção do controle público sobre o serviço. Estamos, também, na luta pela Tarifa Zero, porque o direito de ir e vir não pode estar condicionado ao poder aquisitivo. Assim como a saúde e a educação são públicas, o transporte também tem que ser público e gratuito e a Frente Parlamentar será fundamental para assegurar esse direito”, afirma a deputada.

Arquitetura hostil

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia gaúcha está analisando um projeto de lei do deputado Professor Bonatto (PSDB) que institui regras e sanções sobre a arquitetura hostil no RS. A medida proíbe a construção, em espaços públicos livres, de estruturas com o objetivo de limitar e afastar a circulação e parada de pessoas, em especial aquelas em vulnerabilidade social e situação de rua. “Nosso mandato está disposto a dialogar e procurar um caminho de avanço e superação dessa dificuldade, encontrada principalmente em grandes cidades”, destaca Bonatto.

Sacolas sustentáveis

O deputado Claudio Tatsch (PL) celebrou nas redes sociais a aprovação de um projeto de lei de sua autoria na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia que exige que mercados e estabelecimentos similares ofereçam caixas de atendimento preferencial aos consumidores que optarem por utilizar sacolas retornáveis. A proposta busca promover mudanças na consciência ecológica da população gaúcha, incentivando o uso de itens do tipo para acondicionamento e transporte de compras.

Maio Laranja

A fachada do Palácio Farroupilha segue iluminada na cor laranja até o dia 5 de maio em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. A data, lembrada no Parlamento gaúcho pela deputada Eliana Bayer (Republicanos), é celebrada no dia 18 de maio e visa conscientizar a população sobre os recorrentes casos do gênero que ocorrem em diferentes regiões do país.

