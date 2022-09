Flávio Pereira Justiça Federal do RS recebe denúncia contra senador Davi Alcolumbre por “rachadinha”

Por Flavio Pereira | 23 de setembro de 2022

Senador Davi Alcolumbre: ação denunciando "rachadinha" deu entrada no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/Agência Senado)

Deu entrada na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ação proposta pelo advogado Rafael Sverino Gama, contra o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sob acusação de ter contratado mulheres pobres como funcionárias fantasma para o seu gabinete, em troca da devolução de 90% dos salários, caso típico de “rachadinha”. Na ação,o advogado pede a anulação das nomeações e condenação de Alcolumbre por “flagrante dano ao erário”, calculado em R$2 milhões. Na época que aceitaram fazer parte do esquema, as seis mulheres — Marina Ramos Brito dos Santos, Lilian Alves Pereira Braga, Erica Almeida Castro, Larissa Alves Braga, Jessyca Priscylla de Vasconcelos Pires e Adriana Souza de Almeida — passavam por dificuldades financeiras e estavam desempregadas. Moradores de regiões periféricas do Distrito Federal, elas não tinham ensino superior completo nem experiência em trabalhar no Legislativo.

O senador já foi denunciado anteriormente por praticas semelhantes, mas até agora o caso segue sem movimentação.

CNJ investigou ministro do STJ por relação com empreiteiro

Amigo pessoal do ex-presidiário Lula, o atual corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, que tem concedido a maioria dos pedidos feitos pela campanha petista, já enfrentou sérios problemas ao ser investigado no âmbito da Operação Lava Jato. O Ministro Benedito Gonçalves, segundo investigação de 2015, mantinha estreita relação com o empreiteiro Léo Pinheiro, sócio da construtora OAS, investigado na Lava Jato. A corregedora nacional de Justiça, ministra Nancy Andrighi, determinou na época, a abertura de procedimento contra ele, após a Polícia Federal identificar troca de mensagens telefônicas mostrando a proximidade entre os ministros José Antonio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), Benedito Gonçalves e o dirigente da OAS Léo Pinheiro. O caso acabou arquivado. Em Brasília, comenta-se que essa investigação custou a Benedito Gonçalves a indicação para a vaga de Joaquim Barbosa no STF, que acabou preenchida por Edson Fachin.

Lula já começou a brincadeira: destinou R$ 25 milhões do Fundo Eleitoral para empresa criada há 3 meses

O Fundo eleitoral é um tema que ainda precisará ser melhor analisado pelos órgãos de controle. A campanha presidencial começa a esquentar, e o ex-presidiário Lula já destinou R$ 25,9 milhões de reais do fundo eleitoral para a empresa M4 COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, criada há pouco mais de três meses em São Paulo.

PL diz que atual governo do RS desvia R$ 11 milhões da educação por dia

No parecer das contas do exercício de 2020 do governo do estado, o Tribunal de Contas do RS, em Parecer exarado, alertou de forma incisiva ao então governador Eduardo Leite, sobre a impossibilidade da utilização de dinheiro da educação e do Fundeb para o pagamento de aposentadoria e pensão a partir de 2021, afirma nota oficial do Partido Liberal, assinada pelos seus presidente e vice, Onyx Lorenzoni e Giovani Cherini. Na nota, o PL adverte que o governo continua praticando de forma reiterada essa irregularidade, e reitera preocupação com supostos atos em desacordo com a lei, que remetem para a prática de improbidade pelo ex-governador. Segundo a nota oficial do PL, estas práticas reiteradas, “são fatos gravíssimos e teratológicos na execução orçamentária de 2022, que exigem uma atuação imediata por parte dos órgãos de controle e do Poder Judiciário, a fim de cessar os desvios diários de R$ 11 milhões da educação que ocorrem à luz do dia, pelo atual Governo do Estado”.

Falta de dinheiro provoca inicio de rebelião nos partidos

Candidatos de pelo menos dois partidos no Rio Grande do Sul, manifestaram nos últimos dias, críticas severas ao fato de não receberem recursos do Fundo Eleitoral. No PTB, um grupo de candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, em um grupo de Watpsapp discutiram a falta de recursos, e cogitaram promover um ato de renúncia coletiva às candidaturas. Também no União Brasil, candidatos aos cargos proporcionais constituíram um grupo para discutir formas de pressionar o partido a repassar recursos na semana decisiva da eleição.

Lula foge do debate do SBT

Orientado por sua assessoria, Lula não irá comparecer ao debate dos presidenciáveis marcado para este sábado pelo SBT. O mau desempenho de Lula em debates anteriores preocupa sua assessoria. Jair Bolsonaro (PL) confirmou sua presença no debate.

