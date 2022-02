Flávio Pereira Jair Bolsonaro: “três ministros do STF estão claramente me perseguindo”

Por Flavio Pereira | 16 de fevereiro de 2022

Jair Bolsonaro ontem no Palácio do Kremlin, em Moscou, com o presidente russo Vladimir Putin. (Foto: Presidência da República)

O ministro Alexandre de Moraes determinou, de forma sigilosa, a quebra do sigilo telefônico do ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Luis Roberto Barroso e Edson Fachin tentaram, com declarações inconvenientes e sem compostura, criar constrangimento na visita do presidente à Rússia. Tudo isso nos últimos dias.

O presidente Jair Bolsonaro comentou que “três pessoas”: Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Barroso, ministros do STF e do TSE,”estão claramente me perseguindo”. Jair Bolsonaro, por esta e outras razões, volta lembrar a importância das eleições deste ano: “Quem ganhar, vai indicar mais dois ministros para o STF.”

As grosserias dos ministros do TSE

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma grosseria cometida pelo ministro Edson Fachin, que está assumindo a presidência do TSE, que afirmou temer ataques hackers ao Tribunal Superior Eleitoral, e citou possuir receio da Rússia. A falta de compostura do presidente do TSE foi respondida por Bolsonaro, na Russia:

“Eu estou em Moscou, na Rússia. É triste e constrangedor para mim receber essa acusação, como se a Rússia se comportasse como um país terrorista digital. Eu estou na Rússia, isso é lamentável. Se eu não visse as imagens [do discurso de Fachin], eu acharia que era uma fake news. Não sei porque o desespero desse ataque gratuito a um país. Se as urnas são invioláveis e todo o processo eleitoral é garantido, por que temer possíveis hackers?”

Potássio em terra indígena

A questão do potássio entrou na pauta do presidente Jair Bolsonaro na visita à Rússia. A ministra do Trabalho, Tereza Cristina, ouviu de autoridades e empresários russos que não haverá problemas com entregas tanto de produtos à base de potássio quanto de fosfato. O Brasil importa potássio da Russia, embora seja autossuficiente. Para isso, precisaria explorar a reserva de potássio na Amazônia. Porém, está impedido de fazê-lo porque a área rica em potássio, a Terra Indígena Jauary, é habitada por 337 indigenas nos seus 25 mil hectares.

Quem viaja com o presidente?

O presidente Jair Bolsonaro foi criticado pontualmente por alguns oposicionistas, por incluir na sua comitiva de viagem à Rússia o vereador Carlos Bolsonaro, seu filho 03. Cada presidente faz suas escolhas. O ex-presidiário Lula costumava levar em diversas viagens sua amante, a ex-secretária da Presidência em São Paulo Rosemary Noronha.

General desiste de cargo no TSE

Ex-ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo desistiu na ultima hora de aceitar o importante posto de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão surpreendeu ao ministro Edson Fachin, que já preparava o ato de nomeação para esta quinta-feira.

Forças Armadas analisam dados do TSE

A área de inteligência cibernética das Forças Armadas analisa a resposta do Tribunal Superior Eleitoral aos questionamentos sobre pontos vulneráveis do processo eleitoral eletrônico no Brasil. Os questionamentos foram encaminhados ao TSE após análise de todo o sistema que trata da segurança do processo eleitoral brasileiro.

MDB vai aprovar na convenção consenso com Fabio Branco no comando.

O MDB gaúcho, que conseguiu consenso para travar as prévias que ameaçavam uma ruptura no partido, agora parte para um novo entendimento: escolher o novo presidente sem disputa interna. Antes da convenção de sábado, o partido já construiu um consenso em torno o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, para substituir Alceu Moreira.

Outro consenso no partido: apresentará candidato a governador, mesmo que o tucano Eduardo Leite resolva descumprir sua promessa e disputar a reeleição.

