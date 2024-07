Política Jair Renan Bolsonaro deve disputar a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

De acordo com aliados, ele recebeu orientações para seguir no "piloto automático". (Foto: Reprodução/Instagram)

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o pré-candidato pelo PL a vereador em Balneário Camboriú (SC) Jair Renan deve fazer uma campanha eleitoral discreta. De acordo com aliados, ele recebeu orientações para seguir no “piloto automático”. Isso significa evitar falar publicamente com frequência e fazer ações pontuais de campanha.

Pessoas próximas à família Bolsonaro dizem que o Estado de Santa Catarina foi escolhido para ele iniciar a carreira política justamente por ser considerado mais “fácil” para conquistar votos e sem risco de sobressaltos. O sobrenome, dizem, já será suficiente para elegê-lo. A experiência, no entanto, ainda é vista como um “teste” do seu desempenho.

Além disso, o ingresso de Jair Renan na vida pública pode ampliar as áreas de atuação da família Bolsonaro, que já tem parlamentares eleitos no Rio de Janeiro, com Carlos e Flávio, e em São Paulo, com Eduardo, todos filiados ao PL. Em 2026, também existe a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tentar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal.

De acordo com aliados, Jair Renan tinha pretensão de tentar um cargo mais alto em sua primeira disputa eleitoral. O pai, no entanto, vetou a ofensiva e recomendou que o filho começasse “por baixo”, como os demais integrantes do clã, para “ganhar experiência”. O próprio Jair Bolsonaro atuou como vereador pelo Rio de Janeiro no início da carreira.

Na CPAC Brasil (sigla em inglês para Conferência de Ação Política Conservadora), neste mês, Jair Renan não teve espaço de fala, embora o evento tenha ocorrido justamente na cidade em que ele disputará o pleito. Nos bastidores, ele acompanhou praticamente todas as reuniões do pai e de seus aliados. No início deste mês, Jair Renan foi exonerado do gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), justamente para disputar as eleições deste ano. Ele atuava como auxiliar do parlamentar desde março do ano passado, lotado no escritório de Balneário Camboriú, e recebia R$ 11,6 mil de salário mensal bruto. Para ser candidato, ele foi obrigado a deixar a função até três meses antes do pleito.

Cerca de quatro meses antes, o filho do ex-presidente foi a um bingo onde se apresentou como pré-candidato e morador de Balneário Camboriú – o episódio ocorreu dias antes de ele se filiar formalmente ao PL. Na ocasião e em outros momentos, ele tem atuado ao lado do empresário Emílio Dalçóquio Neto, que é visto como um de seus padrinhos políticos. Dalçóquio Neto foi apontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como um dos financiadores dos bloqueios antidemocráticos de 2022. Jair Renan e o aliado também tem apoiado candidatos a vereador de outras cidades.

Em abril, Jair Bolsonaro foi a Santa Catarina para manifestar apoio ao filho. Jair Renan é conhecido por falas polêmicas. Em uma delas, afirmou que trocou o Rio por Santa Catarina em razão do “povo honesto” do novo Estado. Neste ano, o Ministério Público denunciou Jair Renan pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso para obter três empréstimos bancários de forma fraudulenta.

