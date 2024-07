Esporte Seleção Brasileira de basquete deve chegar a Paris nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O retrospecto do Brasil em Olimpíadas é altamente positivo. Foto: Divulgação/fiba.basketball O retrospecto do Brasil nos Jogos é altamente positivo. (Foto: Divulgação/fiba.basketball) Foto: Divulgação/fiba.basketball

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou o cronograma da delegação da Seleção masculina da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho a 11 de agosto), na França. O desembarque está previsto para esta terça-feira (23) por volta das 19h (horário de Brasília). Atletas e comissão técnica estavam concentrados na Croácia.

Após duas semanas da classificação histórica no pré-olímpico de Riga, ao derrotar a Letônia (dona da casa), a Seleção já tem o foco completamente voltado para a repetição da boa campanha, desta vez no maior evento esportivo mundial.

No planejamento da CBB, após chegada em Paris, os atletas se dirigirão diretamente à cidade de Lille, onde fica a “subvila olímpica” criada para a disputa da primeira fase do basquete olímpico.

A Seleção ainda realizará um último amistoso, diante do Canadá nesta quarta-feira (24), às 14h (horário de Brasília), antes da estreia contra a anfitriã França, que ocorrerá no sábado (27) às 12h15 (horário de Brasília). Além da Seleção francesa, também fazem parte do grupo da Seleção as seleções da Alemanha e do Japão, que serão os outros adversários do Brasil nos dias 30 de julho e 2 de agosto, respectivamente.

O basquete masculino fará sua estreia no evento dia 27 de julho, em partida entre Austrália e Espanha, pelo grupo A. Ao todo, serão 12 seleções disputando um lugar no pódio. Conforme o ranking feito pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), três seleções que fazem parte do Top-10 não estarão nos jogos. É o caso da Lituânia (10º), Argentina (8º) e da Letônia (6º). Os Estados Unidos lideram o ranking, seguido por Espanha e Alemanha. Já o Brasil é o 12º colocado.

Retrospecto

O retrospecto do Brasil em Olimpíadas é altamente positivo. Três vezes medalhista de bronze, a Seleção do Brasil tem o segundo maior número de vitórias no basquete masculino em Olimpíadas. Em 15 participações, o País conquistou 65 vitórias e 46 derrotas. Está atrás somente dos Estados Unidos (que venceu 143 vezes e perdeu seis) e à frente de medalhistas de ouro como Argentina e a antiga União Soviética.

Confira a pré-lista de 14 atletas convocados pelo técnico Aleksandar Petrović, destes, dois devem ser cortados do elenco da Seleção antes do início da Olimpíada de 2024:

– Armadores: Marcelinho Huertas (Tenerife-ESP); Alexey Borges (Sem clube); Yago dos Santos (Estrela Vermelha-SRB); Raul Neto (Sem clube); Georginho de Paula (Sesi-Franca) e Elinho Corazza (Corinthians).

– Alas: Didi Louzada (Flamengo); Vitor Benite (Sem clube); Léo Meindl (Alvark Tokyo-JPN); Gui Santos (Golden State Warriors-EUA); Lucas Dias (Ssei-Franca) e Bruno Caboclo (Partizan Belgrado-SRB).

– Pivôs: Cristiano Felício (Granada-ESP) e Mãozinha (Sem clube).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-de-basquete-deve-chegar-a-paris-nesta-terca-feira/

Seleção Brasileira de basquete deve chegar a Paris nesta terça-feira

2024-07-22