Política Jair Renan Bolsonaro se filia ao partido do pai para se candidatar a vereador em Balneário Camboriú

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

O filho "zero quatro" do ex-presidente ocupa cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL) em Balneário Camboriú, por onde deve disputar a eleição. (Foto: Reprodução/Instagram)

Filho “zero quatro” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan se filiou ao Partido Liberal (PL) e anunciou a pré-candidatura a vereador por Balneário Camboriú, cidade no litoral de Santa Catarina. O anúncio foi feito ao lado do governador do Estado, Jorginho Mello, em publicação nas redes sociais, enquanto é investigado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e suposto tráfico de influência.

“Compatriotas sulistas, quero comunicar todos vocês que hoje eu me filiei ao PL, sou pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Quero agradecer ao Governador Jorginho Mello por essa grande honra em fazer parte do time PL”, afirmou posando ao lado do agora correligionário, que preside a legenda no estado.

Nos comentários da publicação, um dos seus irmãos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) parabenizou o irmão e desejou “sucesso”. “A única certeza é que não será fácil e a cobrança será, pelo menos, o dobro do normal”, afirmou Eduardo.

Desde março do ano passado, Jair Renan ocupa cargo de auxiliar parlamentar no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), que foi ministro da Pesca durante o governo Bolsonaro, em Balneário Camboriú. Segundo o Boletim Administrativo do Senado Federal (Basf), ele tem remuneração líquida mensal de R$ 7.642,84.

Investigações

O filho mais novo de Bolsonaro é alvo de investigações por supostamente usar um documento com informações falsas sobre a sua empresa, a Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, para obtenção de empréstimo bancário, que não foi pago.

O “zero quatro” ainda é investigado por suposto tráfico de influência enquanto seu pai estava à frente da Presidência. Jair Renan era suspeito de receber um carro elétrico para beneficiar empresários do ramo da mineração. Na ocasião, ele teria ganhado um veículo avaliado em R$ 90 mil à época para, em contrapartida, facilitar o acesso a Bolsonaro e ministros de Estado.

Na última semana, o agora pré-candidato foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e uso de documento falso.

De acordo com as investigações, Jair Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para obter empréstimo junto ao banco Santander, que não foi pago. A denúncia criminal no caso está sob sigilo. A instituição financeira também moveu um processo para a cobrança da dívida e obteve uma decisão favorável para o pagamento de R$ 360 mil.

A apresentação de denúncia foi revelada pelo jornal O Globo. A acusação aponta que o faturamento da empresa de Renan foi inflado a R$ 4 milhões. O MPDFT informou que apresentou manifestação no processo e que aguarda decisão judicial. Caso a denúncia seja aceita, tem início uma ação penal.

