Por Flavio Pereira | 25 de julho de 2023

Prefeito de Canoas (D) e o secretário da Saúde Felipe Martini (E) se reuniram com o secretário Gilberto Kassab, em São Paulo Foto: Divulgação Prefeito de Canoas,e o Secretário da Saúde Felipe Martini,na reunião com o Secretário Gilberto Kassab, em São Paulo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, deu início a uma série de movimentos que podem sinalizar uma inovação histórica na gestão da saúde do município, abrindo espaço para um modelo mais eficiente nesta área.

Jairo Jorge pretende viabilizar um modelo de parceria público-privada (PPP) próprio na área da saúde da cidade. O roteiro de contatos começou nesta segunda-feira (24) em São Paulo. Ao lado do secretário municipal de Saúde, Felipe Martini, uma reunião com o articulado secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, buscou informações sobre as PPPs realizadas na área da gestão hospitalar com foco em uma cooperação para viabilizar um modelo próprio para Canoas.

Nesta terça-feira (25), as reuniões acontecem em Brasília, no Ministério da Saúde, e à tarde, na Casa Civil da Presidência da República, com o secretário especial para o Programa de Parceria e Investimentos, Marcus Cavalcanti. Jairo Jorge quer discutir a moldagem de um projeto para estruturação da PPP da saúde de Canoas e a possibilidade do município acessar o programa do Governo Federal.

O prefeito de Canoas resume o foco desse roteiro de contatos: “Nosso objetivo é buscar exemplos de administrações que são referência nacional. Queremos implantar em Canoas um modelo eficiente e seguro para nossa população”.

Guarulhos no roteiro

Em Guarulhos, onde vem sendo aplicado um modelo de parceria público-privada inovador, a secretária de Gestão Hospitalar de Canoas, Juceila Dal’Agnol, e a assessora especial Larissa Junckes estiveram com a diretora do Departamento de Incentivo à Parceria Público-Privada de Guarulhos, Renata Dutra.

“Foi uma reunião de extrema importância para discussão de processos de estruturação da PPP. Seguimos nossas agendas por São Paulo, buscando experiências que possam auxiliar nos projetos municipais de Canoas”, relatou Larissa.

