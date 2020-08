Aos 75 anos de idade, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, continua linda. Em conversa exclusiva com a Quem ela contou como mantém a jovialidade. “Minha rotina pré-pandemia sempre foi acordar e ir direto para a academia fazer aula de aerojazz e um pouco de musculação. Cuido do rosto tirando à noite meu make com Óleo Johnson’s e lavo com água e sabonete. Uso um creminho no contorno dos olhos quando lembro”.

Casada com Fernando Pinheiro há 54 anos, Helô tem quatro filhos – Ticiane, Kiki, Jô e Fernando – e conta já ter feito procedimentos estéticos, como lifting facial. “Fiz com a Katia Volpe anos atrás e o resultado foi ótimo”.

Sobre sua alimentação, ela afirma nunca ter feito dieta. “Jamais! Só se estivesse doente (risos). Como de tudo. Se fizesse, ficaria com mais fome e sairia rapidinho dela. Como com moderação”, disse ela, contando que só sai da “moderação” com camarões. “Amo camarão de paixão. E nunca deixo de comer pão com requeijão.”

A apresentadora, empresária e ex-modelo disse que o mais difícil durante o isolamento social é a distância da família. “O momento em que me vi impossibilitada de estar, abraçar, beijar ou mesmo cumprimentar as pessoas queridas”.

Avó de Manuella, de 1 ano, Rafaella, de 11, filhas de Ticiane; Lolle, de 16, filha de Jô; e Bruna, de 23 anos, filha de Kiki, Helô conta a emoção que teve ao revê-las após quatro meses de quarentena. “Só uma avó que ama seus netos de forma tão intensa é que pode descrever o sentimento de impotência e tristeza. Corta o coração ficar sem vê-los”, disparou.

“Meu caso se tornou mais dolorido por perder os primeiros passos da Manu e as brincadeiras com a Rafa, os estudos com a Lolle e as confidências sobre amor com a Bruna em seu início de namoro com o Fábio”, concluiu.

Tempos atuais

“Nunca pensei que pudesse ver tantas máscaras fora do Carnaval. Nunca pensei que as pessoas se igualariam por certo tempo tendo as mesmas possibilidades. Nunca pensei que o mundo inteiro se contaminasse, enfim, nunca pensei…”

Diversão em família

“O que mais gosto é participar de todos os momentos juntos. É ter os filhos, genros e netas ao redor, seja na mesa fazendo refeições, ou no sítio onde se divertem e eu consigo captar a felicidade de todos. Ao ar livre, sentimos a vida sendo aproveitada de forma saudável e alegre. O amor da família é uma benção de Deus.”