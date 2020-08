Neymar Jr. segue aproveitando alguns dias de folga em Ibiza, na Espanha. Neste domingo (30), o jogador de futebol do Paris Saint Germain (PSG) fez um passeio de barco com alguns amigos e compartilhou uma foto com o “parça” Cris Guedes.

Minutos depois, Neymar ainda compartilhou um vídeo divertido do filho, Davi Lucca, de 9 anos, de sua relação com Carol Dantas. O craque se divertiu ao ouvir do garotinho “não existe verão sem beijo”.

E não parou por aí! Neymar ainda posou ao lado de Arón Piper, ator, que interpreta Ander na série Elite. “Um prazer, fenômeno”, escreveu o craque.

Anitta, que também estava com Neymar na viagem, não apareceu no post do jogador – pelo menos por enquanto. Na semana passada, eles “quebraram” a web ao compartilhar vídeos em que faziam uma dancinha juntos e que cantavam o novo hit dela, “Tá Com Papato”.

“Só quem tem a ginga”, legendou Anitta, que usou ainda as hashtags “pai tá online” e “patroa tá online”.