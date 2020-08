Bruna Marquezine aproveitou o dia de sol para renovar seu bronzeado acompanhada de seus cachorros. A atriz compartilhou em seu Instagram alguns registros do passeio, aparecendo deitada em uma pedra com seu celular e um livro do lado.

Mais tarde, postou outro clique, dessa vez com um shorts e um casaco amarelo, já aproveitando o fim de tarde no meio da natureza.

Recentemente, Bruna fez um passeio de barco com amigos e familiares para comemorar seu aniversário de 25 anos, que completou no início de agosto.

Bruna já foi questionada por uma fã sobre o motivo de “sumir” de vez em quando do Instagram e não compartilhar sempre cliques. “Porque não tenho essa necessidade, nem muita paciência. Sou bem criteriosa e ‘chata’ com o que posto. E tudo bem, né?! Gosto de me respeitar nesse sentido, gosto de postar só quando realmente tenho vontade, não por obrigação, não para os outros, não por números. Prefiro que seja espontâneo, genuíno, original e prazeroso, e não um fardo. Falo isso com todo o carinho, viu?! Aliás, obrigada!”, explicou a atriz.