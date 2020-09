Magazine Jane Fonda se arrepende se não ter dormido com Marvin Gaye e diz que Marlon Brando era “decepcionante”

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz fez relato sincero durante entrevista ao The New York Times. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jane Fonda lamentou não ter feito sexo com o cantor Marvin Gaye. A confissão aconteceu durante uma entrevista ao jornal The New York Times. A atriz foi questionada sobre algumas experiências pessoais com estrelas e não poupou sinceridade em um jogo de “confirma ou nega”.

O jornal questionou se o maior arrependimento da estrela era nunca ter feito sexo com Che Guevara, o que foi negado pela atriz.

“Não, eu não penso sobre ele. Quem eu penso sobre isso e é um grande arrependimento é Marvin Gaye. Ele queria, e eu não”, entregou a atriz, que na época estava casada com Tom Hayden, com quem permaneceu por 17 anos.

“Eu estava conhecendo muitos artistas para tentar organizar shows para Tom e a mulher que estava me ajudando a fazer isso me apresentou a Marvin Gaye”, acrescentou.

Durante a entrevista, a atriz também falou sobre sua experiência com Marlon Brando quando ela estrelou o drama “Caçada Humana” em 1966. “Decepcionante”, apontou a atriz, reconhecendo suas habilidades profissionais, o chamando de “ótimo ator”.

Atriz também afirmou que a atriz Ava Gardner foi a mulher mais sexy que ela já conheceu. “Sem dúvidas”.

Jane Fonda também fez muitos elogios a Marilyn Monroe: “Ela brilhava! Havia um brilho que saia dela que era inacreditável! Vinha de sua pele, seu cabelo, seu ser. Eu nunca vi nada parecido.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine