Colunistas ‘Janela’ do União

Por Leandro Mazzini | 24 de abril de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O clima é péssimo no União Brasil: O gigantismo da legenda e a briga pelos seus milionários fundos eleitoral e partidário racham a base. Os maiores embates são de egressos do Democratas, descontentes com o baixo financiamento da campanha. Presidente do partido, Luciano Bivar tem viajado o País para tentar acalmar importantes filiados, em vão. A debandada que se iniciou na bancada do Rio de Janeiro agora pode ganhar frente ampla nacional. Um grupo de parlamentares do União apresentou Projeto de Lei para alterar a “janela partidária” para uma fresta a cada eleição (biênio). Neste caso, derrubariam a necessidade de fidelidade para deputados que desejam disputar eleições municipais, sem risco de perder o mandato. A ideia, bem-vinda já em outros partidos, prevê a “janela” de 30 dias antes do prazo de filiação, em março de 2024.

2024 começou..

Presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que acertou muitos cenários eleitorais em 2022, Murilo Hidalgo deu o pontapé nas sondagens para as prefeituras de capitais. Ele acredita que a polarização Lula x Bolsonaro vai prevalecer nas grandes cidades, todavia vai se arrefecer no interior. Também indica que o ex-presidente, que precisa de mídia, deve gravar mais rádio e TV para os candidatos.

Os 93 de Sarney

O ex-presidente José Sarney completa 93 anos hoje, com missa televisada direto do interior de São Paulo, a qual assistirá de casa em Brasília – onde receberá seleto grupo de amigos e a família para uma novena. Sarney, a despeito de se afastar da político, notou que a política não se afastou dele. Tem sido conselheiros de caciques partidários.

O retorno da UDN

O famigerado União Democrática Nacional (UDN) ressuscita aos poucos pelas mãos de um político controverso do Espírito Santo, Marcus Alves, demitido da Casa Civil do Governo do Estado em 2017. Foi publicado no D.O. da União o Estatuto do partido no último dia 12 de abril.

Se cuida, Belém

Candidata a sede da COP 30, a conferência mundial do clima em 2025, a capital Belém está na mira de ambientalistas internacionais e não pode fazer feio. Mas corre o risco. A cidade pode deixar 1,5 milhão de habitantes sem coleta e tratamento de lixo nos próximos meses. A Prefeitura suspendeu há dias a licitação de coleta, manejo e distribuição de resíduos sólidos, serviço feito atualmente pela administração. E vence dia 31 de agosto o prazo acordado na Justiça para fechamento do aterro de Marituba.

Jornalismo

Uma das melhores revelações do jornalismo de TV, Leandro Magalhães, da CNN – quem divulgou as imagens do General G. Dias dentro do Palácio no dia da invasão – virou alvo de ameaças de simpatizantes do PT por causa de uma foto em que o então presidente Bolsonaro o abraça na rua. A imagem é da campanha e, na verdade – todos os colegas foram testemunhas – foi um pedido de desculpas de Bolsonaro por não ter dado uma entrevista a ele naquele dia. Nada mais que isso.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

