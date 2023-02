Brasil Janja aceita convite para ser madrinha de escola de samba

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Janja ao lado do mestre-sala e da porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense. (Foto: Nelson Malfacini/DIvulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira-dama do Brasil, Janja Silva, aceitou o convite para ser madrinha da Velha-Guarda da Imperatriz Leopoldinense. Ela convidou a direção e segmentos da escola para um encontro na manhã desta sexta-feira (3) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro do Rio de Janeiro. Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, também esteve presente no encontro.

A presença no desfile, porém, ainda depende da agenda oficial e dos compromissos firmados anteriormente. Ainda assim, ela está animada e falou sobre a proximidade com o carnaval e identificação com a escola.

“Tire minha comida, minha água, mas não tira meu carnaval. Ainda não sabemos como ficarão os compromissos daqui pra frente, mas farei de tudo para estar na quadra e na Sapucaí e conhecer a Cidade do Samba”, destacou a primeira-dama.

André Bonatte, diretor de carnaval da Imperatriz, agradeceu o convite e o reconhecimento.

“Estamos muito felizes por este encontro e pela possibilidade de falarmos um pouco do nosso povo, da nossa comunidade. Os projetos sociais da Imperatriz são financiados pela própria escola, e ter o reconhecimento da primeira-dama é extremamente gratificante”, declarou.

Durante o encontro, Janja e representantes da escola falaram sobre o Imperatriz Social, com iniciativas voltadas à comunidade do Complexo do Alemão.

“A partir de agora, teremos mais proximidade para entender as demandas da instituição e auxiliar no fomento às atividades voltadas ao social e cultural. Retomaremos projetos para essas regiões periféricas, e as escolas de samba são fundamentais nesse processo”, afirmou Janja.

Resposta à critica

O convite da escola à primeira-dama veio depois das críticas da youtuber Antônia Fontenelle, que falou da roupa que Janja usou na posse do presidente Lula. Ao criticar o look escolhido, Antônia disse:

“É isso. Isso aqui é a velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense”, afirmou.

Na sequência, uma seguidora pergunta o motivo da comparação com a escola, e a youtuber respondeu:

“Escola apática, nem fede, nem cheira. É a Imperatriz Leopoldinense. Nem é a velha guarda da Mangueira, da Mocidade ou da Grande Rio”, disse.

Ao tomar conhecimento da comparação, a presidente da agremiação, Cátia Drumond, enviou ofício para a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, pedindo que Fontenelle não seja credenciada para qualquer finalidade ou função.

Procurada para falar sobre o assunto, a Liesa confirmou o recebimento do documento e repudiou os comentários.

Questionada se pretendia suspender a credencial da youtuber, a Liga informou que “não é a única entidade a emitir as credenciais de acesso ao Sambódromo, e que não pode inferir sobre as outras instituições”.

Os comentários de Fontenelle geraram reação de várias escolas de samba, que repudiaram publicamente os comentários.

A partir daí, a escola convidou a primeira-dama para ser madrinha da Velha-Guarda. O convite foi aceito por Janja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/janja-aceita-convite-para-ser-madrinha-de-escola-de-samba/

Janja aceita convite para ser madrinha de escola de samba