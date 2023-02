Política “Não vejo com bons olhos o futuro da nossa economia”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O ex-presidente deu a declaração durante um evento na Flórida, nos Estados Unidos Foto: Reprodução de TV O ex-presidente deu a declaração durante um evento na Flórida, nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não “vê com bons olhos” o futuro da economia brasileira diante das medidas adotadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Não vejo com bons olhos o futuro da nossa economia com as medidas adotadas pelo atual governo. É a economia que dita o futuro de um regime”, disse Bolsonaro durante o evento “Power of the People”, na Flórida, nos Estados Unidos, na sexta-feira (03).

Por cerca de uma hora e meia, o ex-presidente falou sobre ações do seu governo, respondeu a perguntas sobre a Venezuela e abordou a estadia de brasileiros nos EUA.

“Encontro nesse país muita gente que pretende voltar ao Brasil e vão atrasar um pouco mais esse retorno. Muitos outros agradecem aos Estados Unidos a oportunidade de aqui poder ficar. Mas, por melhor que estejamos aqui, sempre nos preocupamos com nossos amigos e parentes que lá ficaram”, declarou Bolsonaro.

