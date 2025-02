Mundo Janja encontra Papa Francisco e agradece orações pela saúde de Lula

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Em um vídeo, Janja aparece em imagens apertando a mão do pontífice e conversando com ele num escritório. Foto: Reprodução Em um vídeo, Janja aparece em imagens apertando a mão do pontífice e conversando com ele num escritório. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, encontrou o Papa Francisco nessa quarta-feira (12), em Roma, na Itália, onde participa de compromissos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Num vídeo publicado em seu perfil do Instagram, Janja aparece em imagens apertando a mão do pontífice e conversando com ele num escritório.

Janja disse ter agradecido ao Papa pelas orações direcionadas à recuperação do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sofreu um acidente doméstico em outubro do ano passado e, em dezembro, precisou fazer cirurgia às pressas para drenar um hematoma intracraniano. “Ele perguntou muito sobre isso”, disse a primeira-dama, que também afirmou que o marido está plenamente recuperado.

“Agradeci pelas orações pela recuperação e pela saúde do meu marido e também aproveitamos a ocasião para conversar sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, um compromisso que Sua Santidade apoia e aprecia, se dedicando, ao longo de sua missão, aos mais vulneráveis”, escreveu a primeira-dama no vídeo.

Não é a primeira vez que ocorre um encontro entre os dois. Em junho de 2023, Janja e Lula estiveram em visita oficial ao líder da Igreja Católica e trocaram presentes com ele, em uma reunião de cerca de 45 minutos. “Toda vez que encontro com ele, é sempre muita emoção”, disse a primeira-dama.

Nessa terça-feira (11), o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que convidou Janja para participar da comitiva oficial, foi eleito o primeiro presidente do Conselho da Aliança Global.

Wellington Dias e Janja estão em Roma desde domingo (9), e participam de agendas relacionadas ao bloco. No vídeo, a primeira-dama disse que está “muito honrada” por ter sido convidada para discursar na cerimônia de abertura do segmento de alto nível do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), também nessa quarta.

Queda na popularidade

Janja enfrenta uma queda na popularidade nos últimos meses, segundo levantamento AtlasIntel/Bloomberg divulgado na terça. Se, em outubro do ano passado, a mulher do presidente Lula tinha uma imagem negativa para 40% e positiva para 48% dos entrevistados, em janeiro de 2025 os dois índices saltaram para 58% e 32%, respectivamente. Outros 10% não souberam responder na pesquisa mais recente.

Segundo a pesquisa, o desempenho de Janja é pior do que o de Lula, que soma 51% de imagem negativa. Há três meses, em outubro, eram 46% os que enxargam o presidente do mesmo modo.

Ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro também teve o nome avaliado na pesquisa. Enquanto 52% a veem de forma negativa, outros 42% responderam ter uma imagem positiva da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao contrário do caso de Janja, a avaliação negativa da ex-primeira-dama é inferior à do marido, Bolsonaro (57%).

Janja foi alvo de ataques no mês passado após críticas pela falta de transparência sobre seus compromissos no Palácio do Planalto. Ela também foi alvo do bolsonarismo por ofender o dono do X, o bilionário Elon Musk, durante participação em um painel do G20 Social, em novembro. A primeira-dama o xingou usando a expressão em inglês “fuck you”.

Janja discursava sobre o combate à desinformação e a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. O bilionário, que assumiu um cargo no governo do presidente norte-americano Donald Trump, compartilhou o vídeo com a fala de Janja que havia sido publicado pelo deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL), e o respondeu: “Eles vão perder a próxima eleição”.

