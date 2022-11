Política Janja fala sobre relacionamento com Lula durante período em que ele esteve preso: cartas muito felizes e cartas muito tristes

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Janja e Lula se casaram em maio deste ano. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As jornalistas e apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta estiveram, nesta semana, com a futura primeira-dama do Brasil Janja Lula da Silva, em São Paulo. A primeira entrevista concedida pela mulher de Luiz Inácio Lula da Silva será exibida no “Fantástico”, na TV Globo, neste domingo (13).

Na conversa, Janja frisou que pretende dar um novo sentido ao papel de primeira-dama, termo, aliás, que ela refuta. Conforme noticiado pelo jornal O Globo, a socióloga será uma primeira-dama que detesta este título.

Feminista, costuma dizer que rejeita a denominação dada à mulher do presidente da República por entender que o termo “dama” remete a “recatada e do lar”, e não a uma “mulher de luta”, como ela se define. Num ato eleitoral no Rio, Janja adiantou como quer ser chamada: primeira-companheira.

“Talvez eu queira ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama para as mulheres, para as pessoas, para as famílias de uma forma geral. Um papel mais de articulação com a sociedade civil”, diz.

Janja também falou sobre a campanha eleitoral, se emocionou ao lembrar da morte da mãe por covid e contou como foi o relacionamento com o presidente eleito durante o período em que Lula esteve preso em Curitiba (PR).

“Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes, porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias”, revela.

Ela comentou também sobre a posse no dia 1º de janeiro de 2023. “Eu vou estar feliz e, com certeza, eu vou cantar”, conta.

A futura primeira-dama quer um grande show, na Praça dos Três Poderes, que fica entre Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O espetáculo terá a participação de artistas que apoiaram Lula — ao menos é o que ela planeja.

A equipe de Janja chegou a cogitar a mudança de horário da posse, marcada para as 15h. A intenção era de antecipar a cerimônia para a manhã, mas o horário da tarde será mantido, assim como os demais atos protocolares da posse.

Três representantes do governo de transição indicados por Janja estiveram no Congresso nesta sexta-feira (11) para discutir os preparativos da cerimônia de posse presidencial. Janja é a responsável pelo que acontecerá no evento de 1º de janeiro de 2023.

A equipe também é integrada por Márcio Tavares, secretário nacional de cultura do PT e um dos responsáveis pelo núcleo de cultura do gabinete de transição, e por Wagner Caetano, próximo de Lula e ex-secretário nacional de Relações Político-Sociais da Presidência no governo petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política