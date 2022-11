Futebol Última rodada do Brasileirão: veja o que está em jogo por Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Exceto pela partida entre Flamengo e Avaí, sábado, os demais jogos estão marcados para domingo, às 16h

A última rodada do Brasileirão reserva uma grande disputa pelas últimas vagas para a Libertadores de 2023. O campeão nacional já foi decretado, o Palmeiras, e, na parte de baixo da tabela, três dos quatro rebaixados já estão matematicamente definidos: Juventude, Avaí e Ceará. Veja o que cada clube precisa para atingir seu objetivo na 38ª rodada do torneio. Exceto pela partida entre Flamengo e Avaí, sábado, os demais jogos estão marcados para domingo, às 16h.

O Palmeiras, já campeão e com a taça nas mãos, ainda defende uma invencibilidade de 22 partidas e, se não perder para o Inter, em Porto Alegre, festeja a marca de não ter sido derrotado como visitante na competição nacional.

Chances de vaga na Libertadores

Oito clubes brasileiros vão para a Libertadores 2023. Palmeiras, Corinthians, Internacional, Flamengo e Fluminense já garantiram vaga. Cinco times disputam os três lugares restantes para a principal competição continental, cujo campeão nesta temporada foi o Flamengo.

Segundo números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético-MG (7º colocado) tem 89,4% de chances de garantir vaga na Libertadores, seguido por Athletico-PR (6º), com 84,4%, Botafogo (8º), com 51,7%, América-MG (9º), com 41,8%, Fortaleza (10º), com 28,8%, e São Paulo (11ª), com apenas 3,8%.

Chances de vaga na Sul-Americana

Goiás e Santos já estão matematicamente classificados para a Copa Sul-Americana de 2023. O Brasil tem direito a seis vagas na competição. Segundo números do Departamento de Matemática da UFMG, o São Paulo tem 96,2% de chances de garantir vaga, seguido por Red Bull Bragantino, com 86,4%, Fortaleza (71,2%), América-MG (58,2%), Botafogo (48,3%), Athletico-PR (15,6%), Coritiba (13,6%) e Atlético-MG (10,6%).

O torneio tem sido cada vez mais valorizado pelos clubes brasileiros, condição que já acontece entre os times sul-americanos. Na edição deste ano, o São Paulo disputou a final, mas perdeu para o Del Valle.

Risco de rebaixamento no Brasileirão

Três times já estão matematicamente rebaixados à Série B. Ceará, Avaí e Juventude vão disputar a segunda divisão nacional em 2023. Já o Atlético-GO está virtualmente rebaixado. O time goiano precisa vencer seu jogo, torcer por derrota do Cuiabá e tirar uma diferença de seis gols de saldo. Pode acontecer, mas as chances são remotas.

Jogos da última rodada do Brasileirão

Sábado

16h – Flamengo x Avaí

Domingo

16h – Goiás x São Paulo

16h – Cuiabá x Coritiba

16h – Athletico Paranaense x Botafogo

16h – Ceará x Juventude

16h – Internacional x Palmeiras

16h – Red Bull Bragantino x Fluminense

16h – Corinthians x Atlético Mineiro

16h – Santos x Fortaleza

16h – América Mineiro x Atlético Goianiense

