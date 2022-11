Brasil Desmatamento na Amazônia tem pior outubro desde 2015

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

A área desmatada no mês passado na maior floresta tropical do planeta, de 904 km², é 3% maior que a de outubro de 2021 Foto: Divulgação A área desmatada no mês passado na maior floresta tropical do planeta, de 904 km², é 3% maior que a de outubro de 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Quase 1.000 quilômetros quadrados da Amazônia brasileira foram perdidos em outubro, o pior índice para este mês desde que há registros disponíveis, em 2015, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 11, a menos de dois meses do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro.

A área desmatada, de 904 km², no mês passado na maior floresta tropical do planeta é 3% maior que a de outubro de 2021, antigo recorde para o mês, segundo dados do sistema de vigilância por satélite Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

WWF-Brasil

A ONG WWF-Brasil alertou que, junto com o aumento do desmatamento, o número de queimadas “aumentou” após as eleições presidenciais. “O aumento dos alertas de desmatamento e queimadas era esperado – ainda assim, os números dos primeiros 10 dias de novembro são assustadores mostra claramente uma corrida desenfreada pela devastação em alguns Estados”, disse a ONG em nota.

Durante o governo de Bolsonaro, o desmatamento médio anual na Amazônia brasileira – causado principalmente pela derrubada de árvores para expansão da área de pastagem de gado e da fronteira agrícola, segundo especialistas – aumentou 75% em relação à década anterior.

A Amazônia brasileira corresponde a 59% do território brasileiro, distribuída em nove estados. Mais da metade da área destruída estava concentrada no estado do Pará (norte), com 435 km2 derrubados.

O desmatamento acumulado entre 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano representa o maior valor da série histórica do sistema Deter, apontou o WWF-Brasil, com a destruição de 9.494 km2.

Lula na COP-27

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prometeu “uma Amazônia viva”, reativando políticas de proteção da floresta e combate ao desmatamento, diferenciando-se do presidente de extrema-direita.

“O novo governo terá muito trabalho para recolocar o País nos trilhos, para acabar com essa percepção de que a Amazônia é uma terra sem lei”, disse Raul do Valle, especialista em políticas públicas da ONG WWF-Brasil em comunicado.

Lula viajará ao Egito na próxima segunda-feira, convidado pelo presidente deste país, Abdel Fatah al Sisi, para participar da conferência do clima COP27, sua prévia internacional antes de assumir o cargo em 1º de janeiro de 2023. O governo petista pretende recuperar o prestígio internacional com uma agenda voltada para a proteção ambiental.

