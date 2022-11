#coronavírus Casos de covid com diagnóstico positivo em farmácias sobem 465% em um mês no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Foram detectados 4.850 infecções na primeira semana de novembro. (Foto: Agência Brasil)

Os casos de covid nas farmácias do Brasil saltaram 465% durante o mês de outubro. Enquanto na primeira semana de outubro foram 858 diagnósticos no país, no mesmo período de novembro esse número subiu para 4.850 infecções. Os dados são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

“O contingente de positivados aumentou 5,6 vezes em relação ao início do mês passado, o que exige do setor uma imediata revisão dos estoques para atender à demanda”, alerta o CEO da Abrafarma, Sergio Mena Barreto.

Segundo a associação, 10 estados foram determinantes para a subida detectada no início deste mês, com crescimentos de casos acima de 25% apenas em 7 dias, da última semana de outubro para a primeira de novembro. Foram eles o Amazonas (40%), Rio Grande do Norte (34%), Paraíba (31%), Pernambuco (31%), Santa Catarina (30%), Pará (28%), Rio de Janeiro (28%), São Paulo (28%), Amazonas (26%) e Espírito Santo (25%).

A Abrafarma destaca ainda que, quando atingiu os 858 diagnósticos em apenas sete dias, em outubro, o índice chegou ao patamar mais baixo desde abril de 2020. Embora o crescimento para 4,8 mil tenha levado a um total ainda distante de outros momentos da pandemia, especialistas explicam que a baixa procura pela testagem faz com que os números reais provavelmente sejam maiores que os registrados.

Novas variantes

Uma nova onda da doença, que veio junto a duas novas subvariantes da ômicron, a BQ.1 e a XBB, já tem causado impacto na Europa, na China, nos Estados Unidos e agora começa a crescer no Brasil. Pelo menos cinco estados já registram casos da subvariante no país: São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas.

Conforme a Fiocruz, em 20 de outubro, a variante foi encontrada no Amazonas em um sequenciamento do vírus feito pela unidade amazonense da Fundação.

Alguns especialistas dizem que a transmissibilidade da BQ.1, assim como da XBB, tende a ser maior do que a de outras variantes que já circulam no País. Porém, segundo o cientista de dados e coordenador da Rede Análise da covid, Isaac Schrarstzhaupt, ainda é cedo para afirmar com certeza.

“Quase não temos dados concretos ainda sobre as variantes, e o que temos são dados preliminares. O que conseguimos ver é que aparentemente essas variantes são mais resistentes aos tratamentos com anticorpos monoclonais (que são os tratamentos disponíveis hoje)”, diz.

Cenário global

Globalmente, o número de novos casos semanais diminuiu 15% durante a semana de 31 de outubro a 6 de novembro, em comparação com a semana anterior, com mais de 2,1 milhões de novos casos relatados, de acordo com o boletim epidemiológico da OMS. O número de novas mortes semanais diminuiu 10%, em comparação com a semana anterior, com cerca de 9.400 vítimas pela doença. Até o dia 6 de novembro, 629 milhões de casos confirmados e 6,5 milhões de mortes foram relatados em todo o mundo, de acordo com estimativas da OMS.

