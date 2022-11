Política Janja prepara show com artistas para posse de Lula em 1º de janeiro

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Janja é a responsável pelo que acontecerá no evento de 1º de janeiro de 2023. (Foto: Reprodução/Twitter)

Três representantes do governo de transição indicados por Janja estiveram no Congresso nesta sexta-feira (11) para discutir os preparativos da cerimônia de posse presidencial. Janja é a responsável pelo que acontecerá no evento de 1º de janeiro de 2023.

A futura primeira-dama quer um grande show, na Praça dos Três Poderes, que fica entre Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O espetáculo terá a participação de artistas que apoiaram Lula — ao menos é o que ela planeja.

A equipe de Janja chegou a cogitar a mudança de horário da posse, marcada para as 15h. A intenção era de antecipar a cerimônia para a manhã, mas o horário da tarde será mantido, assim como os demais atos protocolares da posse.

Passagens e hotéis

A vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro no dia 30 de outubro elevou as buscas na internet por passagens aéreas para Brasília e hospedagens na Capital Federal, segundo dados inéditos da plataforma Google Trends. A avaliação da consultoria Bites, responsável pelo levantamento, é que a alta pode ser creditada a apoiadores do petista que desejam participar de sua posse, em 1º de janeiro.

No dia seguinte ao pleito, entre 20h e meia-noite, o Google registrou um aumento repentino nas pesquisas por “passagens áreas Brasília”, acima do interesse por Rio de Janeiro e São Paulo — destinos comumente em destaque. Entre as procuras pelo termo “hospedagem”, a sede do DF foi a oitava a angariar mais associações no período.

Os usuários que foram ao Google atrás apenas do termo “Brasília” também miraram “passagem área” (6ª expressão na lista das mais associadas à capital) e “voo” (10ª). Até mesmo o Reveillón na cidade despertou a atenção: foi o 5ª termo mais visado, quando, em geral, diversos outros destinos brasileiros costumam ficar à frente nas escolhas dos turistas.

Velório

Janja esteve no velório de Gal Costa, na manhã desta sexta, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A futura primeira-dama foi acompanhada de Bela Gil, filha de Gilberto Gil.

Janja e Bela cumprimentaram Gabriel, filho de 17 anos da cantora, e Wilma Petrillo, empresária dela, e ambas não contiveram as lágrimas. A mulher do presidente eleito também consolou parentes e conversou com famosos presentes no local, como o apresentador Serginho Groisman e a cantora Zélia Duncan.

No dia da morte de Gal, Lula postou nas redes sociais uma mensagem de pesar: “Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceram e renovaram nossa cultura. Gal embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros”, escreveu ele.

“O país que Gal Costa cantava para mostrar sua cara hoje perde uma de suas grandes vozes. Mas o legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome, Gal. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e milhões de admiradores”, complementou.

