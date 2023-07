Notícias Janja reforça apoio a ministra Esther Dweck que tem cargo na mira do Centrão

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

A primeira-dama Janja e a ministra de Gestão e Inovação no Serviço, Público Esther Dweck. (Foto: Cláudio Kbene/Divulgação)

Com o cargo na mira do Centrão, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Ester Dweck, ganhou apoio declarado da primeira-dama, Janja da Silva. As duas reforçaram as agendas e aparições públicas. Em uma semana, estiveram juntas em pelo menos três eventos, sendo o mais recente na manhã desta quinta-feira (27), quando lançaram o Grupo de Trabalho Interministerial de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação.

No evento, Janja teceu elogios a Esther. Dois dias antes, no 1º Encontro de Integração de Mulheres Latino-Americanas, em Itaipu, a ministra também foi defendida pela primeira-dama. “Estamos na trincheira da defesa das mulheres nos espaços de poder”, afirmou Janja na ocasião.

A primeira-dama reforçou que o presidente “sabe da importância do papel que as mulheres têm na sociedade brasileira” e, por isso, o atual governo tem o maior número de ministras.

E no início da semana, na estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, no dia 24 de julho, Janja e Esther também estavam juntas.

Apoio

Não é a primeira vez que Janja reforça o apoio a ministros que estão com a cabeça a prêmio diante da cobiça do Centrão. No início de julho, ela abraçou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias e disse que a Pasta era a menina dos olhos do presidente Lula.

A cartela de opções à mesa para deflagrar a primeira reforma ministerial do terceiro governo Lula ganhou nova possibilidade. Passou a ser considerada a possibilidade de entregar o Ministério da Gestão ao Centrão – mais precisamente, ao deputado federal André Fufuca (PP-MA). O movimento faria parte do embarque do PP no governo e concederia um dos quatro ministérios da equipe econômica a um partido que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições.

Nesse desenho, a atual a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, seria transferida para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Já o atual ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, deixaria a Esplanada para assumir seu mandato no Senado.

Apesar de o ministro ter o apoio da primeira-dama Janja da Silva, que tem influência nas decisões do governo, Lula está insatisfeito com o desempenho do ex-governador do Piauí à frente da Pasta, que comanda a “menina dos olhos” do presidente, o Bolsa Família. O petista resiste a deixar o programa nas mãos do Centrão e, por isso, a solução Dweck, quadro ligado ao PT, é vista como mais adequada.

