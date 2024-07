Olimpíada Janja repete Michelle Obama e Jill Biden como representante de governo em Olimpíada

Janja está em Paris pois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não poderia comparecer. (Foto: Reprodução)

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, foi a escolhida pelo governo federal para representar o País na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que se iniciaram nessa sexta-feira (26), em Paris, na França. Essa não é a primeira vez que uma primeira-dama representa o seu país em eventos olímpicos.

Em 2012, em vez de Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, a representante do país na abertura dos Jogos de Londres foi a primeira-dama Michelle Obama. A atual primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, está em Paris também representando seu país. O mesmo aconteceu em 2021, quando Jill compareceu aos Jogos de Tóquio.

Janja está em Paris pois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não poderia comparecer ao evento por “ter muita coisa para fazer”. “Eu vou compensar mandando a Janja e eu vou ver a Olimpíada pelos olhos dela lá em Paris”, afirmou Lula em declaração no Palácio do Planalto no último dia 11 em discurso durante evento em que recebeu no Palácio do Planalto atletas brasileiros que foram para a Olimpíada de Paris.

Lula declarou aos atletas olímpico e paralímpicos que o ministro do Esporte é “bom de briga” e que estará em Paris “para não deixar nenhum de vocês sofrer nenhum problema”.

“O Fufuca [ministro do Esporte] vai como chefe do esporte brasileiro, mas como eu sou convidado pelo Macron [presidente da França], eu resolvi dizer que a Janja vai porque eu tenho muita coisa para fazer, não posso ir”, afirmou Lula.

O ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), e o embaixador brasileiro na França, Ricardo Neiva Tavares, também integram o grupo que representa o governo do Brasil em Paris.

Segundo nota divulgada pelo Planalto, Lula conversou com o presidente francês, Emmanuel Macron, por telefone na última segunda-feira (22). De acordo com o comunicado, na ligação, Macron disse estar honrado com a presença e que Janja seria recebida com toda a atenção por Brigitte Macron, primeira-dama da França.

A primeira-dama do Brasil desembarcou na França na quinta-feira (25) e foi recebida pela prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo. Mais tarde, participou de um jantar oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). O Comitê Olímpico Internacional concedeu o documento de credencial do evento para Janja em caráter excepcional, após um problema com o prazo de solicitação do documento.

Emmanuel Macron e Brigitte ofereceram nessa sexta uma recepção aos chefes de estado e de governo que acompanharão a abertura dos Jogos Olímpicos 2024. Em uma rede social, a primeira-dama brasileira disse estar “muito honrada” por representar o governo brasileiro na abertura da Olimpíada e agradeceu ao casal Macron pela recepção.

