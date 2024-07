Olimpíada Paris 2024: Brasil estreia com vitória sobre o Marrocos no vôlei de praia masculino

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Em primeiro lugar no ranking mundial, dupla brasileira é uma das favoritas ao ouro. (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

A dupla brasileira do vôlei de praia masculino, André e George, estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A disputa ocorreu nesse sábado (27), no Campo de Marte do Estádio Torre Eiffel, em frente ao principal cartão postal da França. Os brasileiros derrotaram os marroquinos Abicha e Elgraoui, por 2 sets a 0.

O jogo teve parciais de 21 x 18 e 21 x 10. A dupla brasileira é segunda colocada no ranking mundial do vôlei de praia masculino e chega como uma das favoritas a medalha de ouro.

George e André foram cabeças de chave e caíram no Grupo D, com Partain/Benesh (USA), Alayo/Díaz (CUB) e Abicha/Elgraoui (MAR). O principal confronto será contra os americanos, que são os quinto colocados no ranking mundial.

O Brasil volta às quadras de areia neste domingo (28), com Evandro e Arthur enfrentando Julian Hörl e Alexander Horst, da Áustria. No feminino, Carol e Bárbara enfrentam Akiko Hasegawa e Miki Ishii (JPN), às 6h (horário de Brasília), enquanto Duda e Ana Patrícia encaram Doaa Elghobashy e Marwa Abdelhady (EGY), às 11h (horário de Brasília).

