Grêmio Grêmio recebe proposta de clube inglês por Gustavo Nunes

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Tricolor tem intenção de ganhar cerca de 20 milhões de euros pelo jovem de 18 anos Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor tem intenção de ganhar cerca de 20 milhões de euros pelo jovem de 18 anos (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio recebeu uma proposta do Brentford, da Inglaterra, pelo atacante Gustavo Nunes. O Tricolor pretende receber em torno de 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões, na cotação atual).

A oferta do clube inglês chegou a 10 milhões de euros (R$ 61,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Grêmio tem 80% dos direitos do jovem de 18 anos, que fica com os outros 20%.

A proposta foi entregue nesta sexta-feira (26) ao Grêmio, que prometeu fazer contato com os ingleses nos próximos dias. Os valores estão abaixo dos pretendidos pelo Tricolor, mas as conversas seguirão.

Depois do empate com o Corinthians, o presidente gremista, Alberto Guerra, chegou a falar sobre a possibilidade de vender Gustavo Nunes.

“Vou me preocupar com isso quando chegar [a hora]. É muita falação, muito mais conversa que realidade. Como presidente, não posso trabalhar com isso se não for uma proposta séria, efetiva. Até agora não chegou nada. Quando chegar vamos ver e discutir, e tratar se é caso ou não. Mas realmente não é intenção, precisamos de toda força nesse momento”, comentou Guerra. Gustavo Nunes chegou ao Grêmio neste ano depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi alçado ao grupo principal do Tricolor. Nesta temporada, ele já marcou cinco gols e deu quatro assistências em 33 jogos. Nos últimos dias, o Grêmio também recebeu proposta do Chelsea, também da Inglaterra, pelo jovem Gabriel Mec, de 16 anos. Porém, o valor também está abaixo da intenção do clube gaúcho. A joia da base só poderia deixar o Tricolor aos 18 anos. O atacante Everton Galdino também está próximo de ser negociado para o Tokyo FC, do Japão, por R$ 8,4 milhões.

