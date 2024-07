Grêmio Grêmio enfrenta o Vasco neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Partida ocorre às 19h, na Arena Condá, em Chapecó Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA O grêmio perdeu por 2 a 1 para o Vasco no primeiro turno. (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Guilherme Testa/Grêmio FBPA

O Grêmio está pronto para encarar o Vasco neste domingo (28), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). O confronto, válido 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o início do returno da competição. Com 15 pontos, o Tricolor busca uma vitória para deixar a zona de rebaixamento.

Tudo indica que o técnico Renato Portaluppi fará alterações no esquema tático do time. Contra o Corinthians, na rodada anterior, o técnico optou por uma formação com três zagueiros, para espelhar o esquema do rival. A tendência é pelo retorno da linha de quatro defensores, com Jemerson e Rodrigo Ely na dupla de zaga.

Um dos desfalques do time gremista é o zagueiro Pedro Geromel, que recebeu o terceiro cartão amarelo e foi liberado pela direção para permanecer em São Paulo. Também ficarão de fora Carballo e Aravena, que são esperados em São Paulo para o confronto diante do Corinthians, pela Copa do Brasil.

Os zagueiros Rodrigo Caio e Gustavo Martins também não estão com a delegação gremista no oeste catarinense. O volante Dodi foi desfalque no último jogo por conta de um desconforto muscular, mas estará à disposição.

Além disso, existe a possibilidade do retorno de Dodi ao meio-campo, reforçando a marcação no setor. Uma possível surpresa para a partida pode ser a entrada de Matias Arezo no ataque, em detrimento de Pavon. Esta alteração no setor ofensivo pode trazer uma nova dinâmica ao ataque gremista, que busca se afastar da zona de rebaixamento.

Em sua partida mais recente, o Grêmio empatou com o Corinthians por 2 a 2 na Neo Química Arena, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ficou marcada pela atuação confusa e controversa da arbitragem.

Vasco

O Vasco chega para o confronto mais descansado por não ter jogado durante a semana, o que pode ser um diferencial. O técnico interino Rafael Paiva terá todos os seus jogadores disponíveis para enfrentar o Grêmio, sem nenhuma suspensão pendente. No entanto, os desfalques ficam por conta de João Victor, Paulinho e Jair, que continuam no departamento médico.

Há a expectativa de que Philippe Coutinho possa começar seu primeiro jogo como titular. O meia reestreou no último domingo contra o Atlético-MG, ao entrar no segundo tempo. Outra novidade na lista de relacionados deve ser Payet. O francês se recuperou de um edema na coxa e após aprimorar a parte física, deve estar novamente à disposição do treinador.

