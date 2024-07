Olimpíada Paris 2024: derrota do Brasil no vôlei masculino rende memes nas redes sociais; veja

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Expressões de Bernardinho e resultado do jogo viraram piada na web

A Seleção Brasileira de Vôlei masculino perdeu o jogo de estreia nos Jogos Olímpicos de Paris contra a Itália, nesse sábado (27). O time comandado por Bernardinho foi superado por 3 sets a 1 (25/23, 27/25, 18/25 e 25/20) pela equipe europeia.

O desempenho dos tricampeões olímpicos e tricampeões mundiais, além das costumeiras reações do técnico Bernardinho, viraram memes nas redes sociais. Em algumas piadas, os torcedores pediam a volta do que eles chamaram de “Antigo Testamento” do técnico, que havia comandado o time nas Olimpíadas de 2004, 2008, 2012 e 2016, antes de voltar agora para os Jogos de Paris.

Jogadores como o ponteiro Lucarelli, o levantador Bruninho e o oposto Darlan também protagonizaram memes. Giba, jogador histórico da seleção masculina de vôlei, também ganhou alguns para chamar de seus. Além dele, a vitória no terceiro set, que parecia o prenúncio de uma virada, rendeu piadas.

Veja os memes da derrota do Brasil na estreia do vôlei masculino:

Precisamos do Bernardinho do Antigo Testamento pic.twitter.com/rMf5zkcfh2 — Vaciloscopia positiva (@mirimemiri) July 27, 2024

vixi mas não era só o bernardinho voltar com toda a sua experiência e gritos e xingamentos e surtos na beira da quadra https://t.co/dd5smsn6v5 — cowboy jojo 𐚁 is team brasil 🇧🇷 (@jodopcc) July 27, 2024

– desisto do Brasil essa seleção só erra saque

– ganhamos um set Eu: 100% BRASILEIRO VAMOO BRASIL SEMPRE CONFIEI #VoleiNaGlobopic.twitter.com/ELYvQ2AJfa — Henry 🇧🇷 (@Euhenryvieira) July 27, 2024

Bruninho joga há tanto tempo na seleção que eu acho que já chegou a hora de chamá-lo de Bruno. — Chico Barney (@chicobarney) July 27, 2024

o lucao, bruninho e lucarelli assim pic.twitter.com/e81FzNTTtV — lya 🇧🇷 (@vslenaz) July 27, 2024

ter acordado cedo pra ver Italiano feliz é de cair o uc da bunda viu #VoleiNaGlobo

pic.twitter.com/bLB3GihIfG — tay (@itsalipertii) July 27, 2024

Ele na skin: se precisar entrar eu estou pronto #VoleiNaGlobo pic.twitter.com/8QGvzSTBsT — Ana (@sosmsonhos) July 27, 2024

Se for menina: Darlana

Se for menino: Darlan

Se for menine : Darlane #VoleiNaGlobo pic.twitter.com/leLfREu0Wx — Isadora (@isadoranunesm) July 27, 2024

