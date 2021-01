Mundo Japão ampliará estado de emergência por causa do coronavírus

13 de janeiro de 2021

No total, incluindo Tóquio e sua periferia, onze áreas estarão em estado de emergência Foto: Reprodução

O Japão vai estender, nesta quarta-feira (13), o estado de emergência vigente em Tóquio e sua periferia para outras sete regiões, devido ao avanço da pandemia e ao aumento das infecções.

O primeiro-ministro Yoshihide Suga deve anunciar nas próximas horas este aumento das restrições nos departamentos de Osaka, Kyoto e Hyogo (oeste), Aichi e Gifu (centro), Fukuoka (sudoeste) e Tochigi (leste). No total, incluindo Tóquio e sua periferia, onze áreas estarão em estado de emergência. Isso representa 70 milhões de habitantes, 56% da população e 60% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

“Queremos a todo custo que as infecções caiam entre agora e 7 de fevereiro”, data em que essas medidas devem terminar em todas as áreas afetadas, disse Yasutoshi Nishimura, ministro japonês encarregado da luta contra a Covid-19.

As restrições, menos severas que as aplicadas na primavera (boreal) passada, farão com que bares e restaurantes deixem de vender bebidas alcoólicas às 19h e fechem às 20h e as autoridades também recomendem que os cidadãos reduzam ao máximo as saídas.

O governo também está preparando uma lei que permitirá multas a quem não respeitar as normas sanitárias, sanções que a legislação vigente não contempla. Até agora, o Japão registrou 4.100 mortes por coronavírus e um total de cerca de 300.000 casos.

