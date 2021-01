Mundo Japão decreta emergência em Tóquio por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Decisão é tomada a menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos e vai durar até 7 de fevereiro Foto: Reprodução Decisão é tomada a menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos e vai durar até 7 de fevereiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, declarou nesta quinta-feira (07) estado de emergência em Tóquio e três prefeituras adjacentes (Chiba, Saitama e Kanagawa) para combater o aumento das infecções pelo novo coronavírus.

Tomada a menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a medida entra em vigor na sexta-feira (08) e vai durar até fevereiro, afirmou Suga no início de uma reunião do governo sobre medidas contra a Covid-19.

Após o anúncio, o governo metropolitano de Tóquio divulgou que as próximas exibições da tocha olímpica na capital japonesa foram adiadas “para reduzir o fluxo de pessoas e a disseminação da Covid-19”.

A tocha estava em exibição em alguns municípios no final do ano passado, e as exibições deveriam recomeçar hoje, mas o governo local optou por adiar todas as exibições até o fim do mês.

Suga, que vem sendo criticado pela resposta à pandemia, afirmou que a emergência foi declarada pois “teme-se que a rápida disseminação do novo coronavírus por todo o país terá um impacto significativo na vida de seus habitantes e na economia”.

Com a medida, haverá restrições ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais e a recomendação para que os cidadãos permaneçam em casa, entre outras medidas.

Na segunda-feira (02), o governo já havia restringido o horário dos restaurantes e pedido aos moradores que evitassem passeios não urgentes e não essenciais após as 20h.

O Japão registra até o momento mais de 266 mil casos confirmados e 3,6 mil mortes, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, e desde novembro apresenta um forte aumento de contágios. O país registrou 61 mortes e um recorde diário de 5.950 infectados na quarta-feira (06). O maior número de óbitos em 24 horas (76 vítimas) ocorreu na terça-feira (05).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo