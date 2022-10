Mundo Japão diz que Coreia do Norte disparou outro possível míssil balístico

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2022

Na última terça-feira, a Coreia do Norte disparou outro míssil, sem aviso, fazendo com que o Japão alertasse seus cidadãos para se abrigarem

A Coreia do Norte lançou um possível míssil balístico, informou o gabinete do primeiro-ministro japonês via Twitter no sábado. A Guarda Costeira do Japão informou que o possível míssil balístico parece já ter caído. A instituição instruiu as embarcações a ficarem atentas às informações e a não se aproximarem de nenhum objeto que tenha caído no mar. Também pediu aos navios que relatassem qualquer informação relevante.

Na terça-feira, a Coreia do Norte disparou outro míssil, sem aviso, que sobrevoou e passou pelo Japão, fazendo com que o Japão alertasse seus cidadãos para se abrigarem.

O míssil na terça-feira viajou sobre o norte do Japão no início da manhã e acredita-se que tenha pousado no Oceano Pacífico. A última vez que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico sobre o Japão foi em 2017.

Isolamento

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou que se a Coreia do Norte continuar “neste caminho” de provocação após o lançamento de seu míssil balístico na terça-feira, “isso só aumentará a condenação, aumentará o isolamento e aumentará as medidas tomadas em resposta às suas ações”.

A Coreia do Norte geralmente dispara seus mísseis em águas ao largo da costa da península coreana, tornando o voo de terça-feira sobre o Japão consideravelmente mais provocativo.

