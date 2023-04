Geral Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul conduzem exercícios antissubmarino de olho na Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Caças sul-coreanos são mobilizados após ação da Coreia do Norte. (Foto: Ministério da Defesa da Coreia do Sul)

Forças navais da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos iniciaram exercícios conjuntos na Ilha de Jeju na segunda-feira, informou o Ministério da Defesa sul-coreano, simulando uma resposta militar contra submarinos norte-coreanos.

Os exercícios trilaterais envolvem a implantação de veículos subaquáticos não tripulados como substitutos dos submarinos norte-coreanos. As três nações procuram melhorar as capacidades de compartilhar inteligência e repelir submarinos.

Liderando o exercício de dois dias nas águas ao sul da península coreana está Christopher Sweeney, contra-almirante dos Estados Unidos e comandante de um grupo de ataque de porta-aviões. Cada país está contribuindo com navios de guerra para os exercícios.

Juntamente com o exercício antissubmarino, os três países estão realizando treinamento conjunto de busca e salvamento pela primeira vez em sete anos.

Uma simulação cobrirá um acidente em alto mar, com membros dos três lados contribuindo para o resgate de pessoal, tratamento de emergência e transporte para a segurança. Este tipo de formação conjunta teve início em 2008, tendo sido suspensa em 2016.

A Coreia do Norte está acumulando capacidades operacionais para mísseis balísticos lançados de submarinos. Esses projéteis são difíceis de rastrear debaixo d’água, o que abre a possibilidade de ataques surpresa com mísseis.

Pyongyang também está testando um novo sistema de drone subaquático chamado “Haeil” (tsunami), que parece ser um tipo de torpedo. O lançamento de um veículo Haeil do Mar do Japão provavelmente seria difícil de detectar com o radar sul-coreano, o que significa que as informações coletadas por um contratorpedeiro Aegis, da Força de Autodefesa Marítima Japonesa, seriam críticas.

Em março, os militares americanos e sul-coreanos realizaram exercícios conjuntos, com uma operação simulada de pouso e treinamento envolvendo um porta-aviões dos Estados Unidos.

A Coreia do Norte desconfia da coordenação entre o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. No domingo, a Agência Central de Notícias Coreana oficial de Pyongyang emitiu um comentário denunciando o exercício marítimo de três vias.

“Isso mostra que seus atos hostis contra a RPDC atingiram a pior fase”, disse o artigo, referindo-se ao nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia. “Ficará bastante claro como as armas nucleares da RPDC serão usadas se a dissuasão da guerra não funcionar naqueles que estão enlouquecidos”, declarou a agência.

Este exercício naval trilateral seguiu-se a um exercício antissubmarino semelhante em setembro, o primeiro treinamento conjunto em cinco anos. Depois daquela sessão de setembro, a Coreia do Norte disparou um míssil balístico em outubro, que voou pelo espaço aéreo japonês. As informações são do jornal Valor Econômico.

