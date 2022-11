Mundo Japão pede que moradores busquem abrigo após lançamento de míssil norte-coreano

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2022

O alerta japonês foi desativado depois que o míssil disparado pelo país do ditador Kim Jong-un caiu no mar Foto: KCNA O alerta japonês foi desativado depois que o míssil disparado pelo país do ditador Kim Jong-un caiu no mar. (Foto: KCNA) Foto: KCNA

Em uma nova escalada de tensões na Ásia, a Coreia do Norte lançou, nesta quinta-feira (03), um míssil balístico intercontinental em direção ao Japão. O governo japonês emitiu um alerta para que os cidadãos que moram no Norte do país buscassem abrigo. O aviso foi desativado depois que o míssil caiu no mar.

No dia anterior, a Coreia do Norte havia feito um lançamento recorde de mísseis em um só dia – 23 – durante um exercício militar, em retaliação às recentes manobras conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul na região. Dessa vez, no entanto, alguns dos mísseis atingiram o espaço marítimo da Coreia do Sul, que revidou.

Os Estados Unidos condenaram o disparo do míssil balístico intercontinental nesta quinta e, em resposta, decidiram prolongar os exercícios aéreos na região.

“Essa ação ressalta a necessidade de todos os países implementarem totalmente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que visam proibir a Coreia do Norte de adquirir as tecnologias e materiais necessários para realizar esses testes desestabilizadores”, declarou a Casa Branca em um comunicado.

Por conta do disparo desta quinta, moradores da ilha sul-coreana de Ulleungdo, no Leste do país, também receberam alertas para procurar abrigo. O Exército da Coreia do Sul disse que o lançamento falhou.

“A capacidade do míssil balístico de longo alcance era de quase 760 quilômetros, uma altura de 1.920 quilômetros e uma velocidade equivalente a 15 vezes a velocidade do som”, afirmou o Exército sul-coreano.

O governo de Pyongyang afirmou que testou um “novo tipo de míssil balístico terra-terra de alcance intermediário” durante exercícios nucleares táticos que simulavam um ataque contra a Coreia do Sul.

Suspeitas de teste nuclear

Estados Unidos e Coreia do Sul vêm alertando nos últimos meses que a série recente de disparos de mísseis da Coreia do Norte pode resultar no sétimo teste com armas nucleares da história do país.

Em 4 de outubro, a Coreia do Norte disparou um míssil que sobrevoou o Japão e também provocou alertas para que moradores abandonassem suas casas.

