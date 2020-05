O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou, nesta quinta-feira (21), a suspensão do estado de emergência por causa da pandemia de Covid-19 em três regiões do oeste do país: Osaka, Kyoto e Hyogo. No momento, Tóquio e quatro outras regiões, incluindo a ilha de Hokkaido, no norte, permanecerão sujeitos a restrições.