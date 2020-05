View this post on Instagram

Conhecida como a Rainha das Uvas Brancas, hoje celebramos essa cepa elegante e vivaz. Para degustar essa data, um ícone da nossa vinícola, o 130 Blanc de Blanc. Premiado recentemente como o melhor espumante do mundo no mais importante concurso do cenário vitivinícola, o Vinalies Internationales, realizado na França. Elaborado exclusivamente com uvas Chardonnay de safras especiais, através do método champenoise, se revela um rótulo encantador e delicado, com excelente cremosidade e frescor. #ChardonnayDay #CasaValduga #130BlancDeBlanc #vinaliesinternationales