Esporte Japonesa quer o fim da discriminação no futebol e atuará em um time masculino no Japão

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Yuki Nagasato vai defender o time masculino do Hayabusa Eleven. (Foto: Chicago Red Stars)

A história de que mulher não pode jogar futebol com homens está chegando ao fim. A japonesa campeã mundial de seleções em 2011, Yuki Nagasato, do Chicago Red Stars, dos Estados Unidos, está voltando a seu país para defender o time masculino do Hayabusa Eleven.

Aos 33 anos, Nagasato quer quebrar esse tabu no futebol. Já vimos equipes mistas de tênis, vôlei, natação, mas não em uma das modalidades mais acompanhadas do planeta. A japonesa quer mostrar que é possível.

Em entrevista coletiva no Japão, durante apresentação em sua nova equipe, ela falou que foi inspirada a combater a discriminação pela estrela da seleção norte-americana Megan Rapinoe. “Gostaria de saber se poderia enviar uma mensagem para a sociedade. Quero ajudar na criação de uma comunidade sem fronteiras entre gêneros e raças”, afirmou a atacante, que atuará ao lado do irmão Genki.

O Chicago Red Stars informou a seus torcedores sobre a negociação por empréstimo e informou que Nagasato retorna ao clube para a pré-temporada de 2021.

Nagasato vai defender o Hayabusa Eleven na segunda divisão da Kanagawa League, a oitava divisão do futebol japonês. Além se ser a primeira mulher no futebol japonês, ela realiza o sonho de jogar uma competição em seu Estado. Ela nasceu em Atsugi, na cidade de Kanagawa.

