Na derrota do PSG para o Olympique de Marselha, Neymar é expulso e protesta contra racismo

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Atacante brasileiro acusa o zagueiro Álvaro González de ter feito ofensas racistas. (Foto: Reprodução)

O atacante Neymar foi um dos envolvidos na grande confusão que marcou o fim do clássico deste domingo (13) entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, válido pelo Campeonato Francês. O brasileiro reclamou de ofensas racistas que teriam sido proferidas pelo zagueiro espanhol Álvaro González. Na etapa final, ele discutiu outra vez com o defensor e foi expulso.

Na saída de campo, Neymar admitiu ter agredido o espanhol. Após a partida, o craque declarou nas redes sociais: “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”.

Cerca de uma hora depois, Neymar desabafou mais uma vez, criticando o fato da sua agressão ter sido analisada com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR), mas as câmeras não terem flagrado o momento em que Álvaro González o teria xingado de “macaco filho da p…”.

No primeiro tempo, o brasileiro já havia protestado com o quarto árbitro, dizendo “racismo, no!”, como captado pelos microfones. Não fica claro nas imagens se ele foi o alvo das ofensas. O lance aconteceu por volta dos 37 minutos.

O árbitro Jérôme Brisard interrompeu o jogo para tentar entender o que havia acontecido. Álvaro González reclamava com a arbitragem sobre uma suposta cusparada de Di María, que também alegou ter sido ofendido. O defensor do Olympique sugeriu a utilização do VAR para a apuração da confusão (isso ocorreu no segundo tempo).

No fim do segundo tempo, Neymar voltou a discutir com Álvaro González e deu um tapa na cabeça do defensor. A arbitragem viu o lance e expulsou o brasileiro, que saiu de campo muito bravo e mais uma vez acusando o espanhol de racismo.

Esse é o primeiro jogo de Neymar pelo PSG nesta temporada. O brasileiro ficou fora da estreia do time no Campeonato Francês após ter sido diagnosticado com coronavírus, no início do mês.

