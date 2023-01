Mundo Jatinho de Elvis Presley é leiloado por R$ 1,4 milhão

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Modelo, um Lockheed 1329 JetStar, foi comprado pelo astro da música em 1976 por mais de R$ 4,3 milhões na época Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Um dos aviões de Elvis Presley foi leiloado no último domingo (08), data do aniversário do artista por 286 mil dólares, cerca de R$ 1,4 milhão na cotação atual. O modelo, um Lockheed 1329 JetStar, foi comprado pelo astro da música em 1976 por mais de R$ 4,3 milhões na época.

O JetStar era um dos vários jatos particulares de Elvis Presley, com dois atualmente em exibição em Graceland, nos Estados Unidos. A aeronave leiloada possui painéis de madeira e estofamento de veludo vermelho com ferragens douradas. Há capacidade para nove pessoas, em seis cadeiras macias que giram e reclinam, junto com um sofá.

Há ainda uma televisão, RCA VCR player e toca-fitas de áudio, e portas de fone de ouvido com controles de áudio que ficam localizadas em cada assento. Além do banheiro, há também a cozinha com área de preparação de refeições completa, micro-ondas e local de bebidas.

