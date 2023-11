Brasil Jato com problema nos freios causa interdição da pista principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo

O incidente aconteceu durante a forte chuva que caiu na cidade no meio da tarde. (Foto: Reprodução)

Um avião de pequeno porte parou na pista principal do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, e interditou o local na tarde dessa sexta-feira (3).

Segundo a concessionária Aena, que administra o aeroporto, os pousos e decolagens da pista principal ficaram suspensos entre 16h13 e 17h30, quando a situação foi normalizada. Houve 12 voos cancelados e 14 desviados para outros aeroportos.

O incidente aconteceu durante a forte chuva que caiu na cidade no meio da tarde e foi o terceiro caso registrado no mesmo aeroporto em uma semana.

Por conta das chuvas intensas, houve queda de energia no terminal de passageiros. “Os geradores foram acionados de imediato e conseguiram manter a continuidade e a regularidade das operações até o restabelecimento do fornecimento de energia pela concessionária Enel, às 20h48. Também registramos a queda de uma árvore numa das vias de acesso ao terminal. Um carro foi atingido, mas ninguém se feriu”, diz nota da concessionária.

De acordo com a Aena, o jato executivo de modelo Cessna Citation vinha da cidade de Estrela D’Oeste, no interior de SP. A aeronave teve problemas com o sistema de freios durante a aterrissagem por volta das 16h13. Não houve feridos.

“Os geradores já foram acionados e a Aena trabalha junto à concessionária de energia para reestabelecer a situação. Também registramos a queda de uma árvore numa das vias de acesso ao terminal. Um carro foi atingido, mas ninguém se feriu”, disse a concessionária Aena em nota.

Nota da Azul sobre o acidente que ocorreu com o jato executivo e que afetou a operação de Congonhas:

A companhia aérea Azul informou que, devido ao fechamento momentâneo do aeroporto, o voo AD5022 (Brasília-Congonhas) precisou alterar para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para abastecimento e, na sequência, irá retornar para Congonhas.

“A companhia destaca que os Clientes estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes. As operações da companhia em Congonhas já foram retomadas.”

Problemas anteriores

Na quarta (1º), outro avião de pequeno porte também teve problemas no trem de pouso durante a noite e bloqueou temporariamente o aeroporto.

A pane aconteceu com uma aeronave modelo Piper Aircraft PA-42, procedente de Cuiabá (MT), que pousou na pista principal às 19h50.

A operação na pista principal só foi retomada às 21h49 e causou atrasos em várias chegadas e partidas. Também nesse caso, não houve feridos.

Pneu furado

No domingo (29), Congonhas ficou igualmente fechado para pousos e decolagens depois que uma aeronave particular teve um pneu furado.

A operação foi normalizada às 21h14 e estendida por meia hora, seguindo até as 23h30, segundo informações da Aena, concessionária responsável pela gestão do aeroporto.

A aeronave, modelo Cirrus G2 e com capacidade para seis passageiros, pousava no Aeroporto de Congonhas vinda de Goiânia quando o pneu furou e precisou de auxílio. Não houve feridos.

Nestes casos, a pista é fechada temporariamente, para que seja feita a remoção.

Em nota, a Aena informou que “o pneu da aeronave modelo Cirrus SF50 estourou após o pouso, às 20h22 deste domingo, na pista principal do aeroporto de Congonhas. Não houve feridos, nem necessidade de atendimento médico na pista. A Aena, administradora do aeroporto, iniciou a remoção da aeronave às 20h51. As operações foram retomadas às 21h14”.

“A Aena recomenda aos passageiros que entrem em contato as companhias aéreas para verificar a situação do voo”, finaliza.

