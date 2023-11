Esporte Inter treina para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Preparação colorada foi intensificada no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

A preparação colorada para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte foi intensificada no CT Parque Gigante. O grupo de jogadores foi ao gramado nessa sexta e realizou atividades físicas e técnicas. Uma parte do elenco ficou na academia fazendo trabalho especial, e alguns atletas correram ao redor do campo.

O treinador Eduardo Coudet tem mais um dia de treinamento neste sábado (4) para fazer os últimos ajustes na equipe antes de viajar a Minas Gerais.

O duelo em Belo Horizonte está marcado para este domingo (5), às 16h, no estádio Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes buscam se distanciar da zona de rebaixamento e ficar em posição mais tranquila na tabela do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos estão em 13º lugar e os mineiros em 16º; a diferença é que o Cruzeiro também quer quebrar um tabu, já que não vence o Inter desde 2016.

De lá para cá, foram oito jogos entre as duas equipes, com quatro empates e quatro vitórias gaúchas. Nesse período, Inter e Raposa ficaram sem se enfrentar em 2020, 2021 e 2022, devido à passagem celeste pela Série B, e em 2017, quando os sulistas disputaram a segunda divisão.

Para a partida contra o time mineiro neste final de semana, a comissão terá os retornos de Mauricio, Johnny e Vitão, que cumpriram suspensão na última rodada. Renê e Hugo Mallo, lesionados, seguem realizando tratamento.

2023-11-03