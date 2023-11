Esporte Neymar tranquiliza fãs após cirurgia: “Deu tudo certo”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atacante passou por cirurgia na quinta-feira (2) e ficara fora dos gramados por pelo menos seis meses Foto: Vitor Silva/CBF Atacante passou por cirurgia na quinta-feira (2) e ficara fora dos gramados por pelo menos seis meses (Foto: Vitor Silva/CBF) Foto: Vitor Silva/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante Neymar passou por uma cirurgia no joelho esquerdo na última quinta-feira (2) no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, conduziu a operação, que foi considerada um “sucesso”.

Nesta sexta-feira (3), o perfil oficial do Al-Hilal publicou um vídeo em que o jogador brasileiro falou pela primeira vez após o procedimento. Neymar disse: “Olá, a todos os fãs do Al-Hilal, obrigado pelo carinho, correu tudo bem. Espero estar de volta o mais rápido possível para vocês”.

Neymar deverá permanecer sob observação no hospital. A previsão é que ele receba alta médica em até 48 horas, conforme informou Lasmar. O médico não divulgou a duração exata da cirurgia.

Na quinta, o atacante já havia compartilhado uma foto em suas redes sociais com a seguinte mensagem: “Correu tudo bem. Obrigado pelas mensagens e agora é focar na recuperação”.

A lesão de Neymar

O camisa 10 do Al-Hilal teve rompimentos no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho esquerdo. A lesão ocorreu na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai em 17 de outubro, no Estádio Centenário, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. A expectativa é que Neymar fique afastado dos gramados por, no mínimo, seis meses. Com isso, o atacante estará fora do restante da temporada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/neymar-tranquiliza-fas-apos-cirurgia-deu-tudo-certo/

Neymar tranquiliza fãs após cirurgia: “Deu tudo certo”

2023-11-03