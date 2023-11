Economia Dólar encerra abaixo de R$ 5; Ibovespa em alta no maior nível desde setembro

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O dólar fechou em queda de 1,56%, cotado a R$ 4,89 Foto: Freepik O dólar fechou em queda de 1,56%, cotado a R$ 4,89. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar encerrou a sessão em queda nesta sexta-feira (3). Enquanto o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, subiu mais de 2% na sessão.

Investidores também repercutiram a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que aconteceu na última quarta-feira (1º) após o fechamento dos mercados.

Ao final da sessão, o dólar fechou em queda de 1,56%, cotado a R$ 4,8953. Na quarta, última sessão antes do feriado de Finados, a moeda norte-americana encerrou com um recuo de 0,13%, cotada a R$ 5,0406.

Já o Ibovespa avançou 2,70%, aos 118.160 pontos, no maior nível desde setembro. Na véspera, o índice havia fechado com um avanço de 0,54%, aos 113.144 pontos. Com o resultado, passou a acumular altas de 1,55% na semana, 1,69% no mês e 4,85% no ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-encerra-abaixo-de-r-5-ibovespa-em-alta-no-maior-nivel-desde-setembro/

Dólar encerra abaixo de R$ 5; Ibovespa em alta no maior nível desde setembro

2023-11-03