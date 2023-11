Celebridades Morre, aos 68 anos, a atriz Elizangela

Segundo a Prefeitura de Guapimirim, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória Foto: Reprodução Segundo a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, mais conhecida como Elizangela, faleceu aos 68 anos nesta sexta-feira (4) em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. As informações são da prefeitura local. Ela se destacou em produções como as novelas “O Clone”, “A Força do Querer” e “A Dona do Pedaço”, entre outras.

Conforme informações da prefeitura de Guapimirim, a atriz foi levada ao Hospital Municipal José Rabello de Mello após uma parada cardiorrespiratória. Inicialmente a atriz foi atendida pelas equipes do SAMU. Tanto no transporte como na unidade de saúde, houve tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

“A Prefeitura Municipal de Guapimirim lamenta a perda da renomada atriz. Esta foi a segunda vez que Elizângela recebeu atendimento médico no município. Na primeira ocasião, ela foi admitida na unidade com sérios problemas respiratórios e, após algumas semanas, recebeu alta”, declarou a administração municipal.

Internação em 2022

No ano passado, a atriz também foi hospitalizada em Guapimirim em estado grave devido a complicações respiratórias relacionadas à Covid. De acordo com informações da prefeitura à época, ela chegou ao Hospital Municipal José Rabello de Mello em estado crítico e quase precisou ser intubada.

Conforme a assessoria da prefeitura, “Elizangela era manifestamente contrária à vacinação e não recebeu nenhuma dose do imunizante.”

