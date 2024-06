Cláudio Humberto Jatos da Presidência geram indignação em SP

Por Cláudio Humberto | 25 de junho de 2024

Provocou revolta nesta segunda (24) no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a exibição de privilégio e desperdício da Presidência da República: dois dos maiores jatos do Grupo de Transportes Especiais (GTE) da FAB estacionados, lado a lado, à espera de Lula (PT) e Janja: o gigante Airbus 319 A e o jato EMB-190, que serve de “reserva”, enquanto cidadãos enfileirados aguardavam embarque nos próprios voos, cujos bilhetes pagaram do próprio bolso.

Onda de revolta

A informação de que os aviões estavam à espera da dupla circulava entre funcionários de Congonhas, fazendo crescer a onda de indignação.

Mordomia exposta

Em diversos momentos foram ouvidos gritos de xingamento ao petista, que desfruta das regalias do cargo sem se preocupar com discrição.

Nós sempre pagamos

O Airbus 319/VC-1A nos custou R$400 milhões em 2005, e foram outros R$ 212 milhões no Embraer Lineage 1000/VC-2, em 2010.

Um ou outro

O luxuoso jato VC-2, de “reserva”, também faz. voos internacionais e é utilizado pelo presidente Lula para (os raros) trechos mais curtos.

União insiste no baiano Elmar para suceder a Lira

O União Brasil avalia que o apoio a Ricardo Nunes (MDB), em costura com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Jair Bolsonaro (PL), na tentativa de reeleição à Prefeitura de São Paulo, dá novo fôlego a Elmar Nascimento (União-BA) na disputa pela sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. Sob reserva, parlamentares do Republicanos admitem aderir à candidatura de Elmar, mesmo com Marcos Pereira (SP), presidente do partido, trabalhando dia e noite para suceder a Lira.

Poder é bom

Pesa entre deputados o receio de perder a inédita independência da Câmara colocando nome afinado ao Planalto na presidência da Casa.

O Planalto adorou

Centro e oposição captaram movimentos do PSD, envolvendo até o Senado, para dar musculatura a Antônio Brito (PSD-BA) na disputa.

Como sombra

Nascimento repetiu receita do Carnaval, quando até fechou camarote para receber Arthur Lira, e já colou no aliado nos festejos de São João.

Meio ambiente em chamas

Enquanto Marina Silva (Meio Ambiente) preenche o tempo com lacrações e Lula (PT) conta lorotas sobre o tema, nunca antes, desde 1998, houve tantos incêndios na história deste País, segundo o monitoramento do Inpe: 3.262 focos no Pantanal e 12.097 no Cerrado.

Turnê internacional

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que cumpre agenda no Reino Unido, se encontrou estudantes em Londres e soltou o gogó, cantou “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó.

Governador vaiado

Foi puro constrangimento para o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), a passagem pelo palco da festa de São João de Amargosa (BA). Foi o petista dar as caras para ouvir sonora vaia.

Constrangimento

Senadores de oposição torcem para que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, confirme a decisão de não ir ao convescote que provocou revoada de autoridades a Lisboa. Ao menos ele ficou constrangido.

PT e Campos

O PT pernambucano acabou atropelado por Lula, que decidiu apoiar a reeleição de João Campos (PSB) à prefeitura de Recife mesmo sem indicar o vice. A fatura deve ser entregue ao prefeito em 2026, coitado.

Caravana Papuda

Alexandre de Moraes autorizou visita de 17 senadores ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques na Papuda, mas somente em grupos de três. Só faltou mandar que ficassem em fila indiana.

Remediados vazam

Levantamento da Henley & Partners mostra que 800 brasileiros que conseguiram juntar 1 milhão de merrecas devem emigrar este ano, em busca de país que os trate melhor e ofereça chance de futuro decente.

Sem pé nem plano

“As desonerações sempre existiram por causa do nosso manicômio tributário. O grande problema do orçamento é a gastança desenfreada, os desvios e a corrupção”, definiu Bia Kicis (PL-DF) na Câmara.

Pensando bem…

…o argumento do governo contra a CPI do Arrozão é que não teria havido desembolso, mas situação idêntica não impediu a CPI da Covid.

PODER SEM PUDOR

Santo trote

O deputado Padre Nobre tomava banho de imersão todo final de tarde, com direito a sais e espuma. Seu colega Nelson Thibau (MDB-MG) fez uma brincadeira: telefonou durante o banho dizendo ser o arcebispo de Brasília, dom José Newton. O padre-deputado só descobriria o trote no dia seguinte. Ficou furioso. Após alguns dias, tocou o telefone de novo: “Aqui é dom José Newton, Padre Nobre.”

– Vá arrumar o que fazer, vagabundo! – gritou e desligou com raiva.

Levou tempo até que ele conseguisse o perdão do arcebispo. Dom José Newton simplesmente não entendia o porquê da agressão ao telefone.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

